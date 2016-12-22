В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге

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Президент России начнет свою рабочую программу в Санкт-Петербурге 1 июня. В первой половине дня он проведет традиционную для форума встречу с главными редакторами международных информационных агентств, сообщил журналистам на брифинге 31 мая помощник президента Юрий Ушаков.

После нее начнутся российско-индийские переговоры. Премьер-министр Индии Нарендра Моди — главный гость Петербургского экономического форума, а Индия — почетная страна — участница форума. В прошлом году такой страной была Италия, в 2015-м — Греция.

В форуме также примут участие президент Молдавии Игорь Додон, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн.

Переговоры с Моди пройдут сначала в узком формате, потом за рабочим ланчем с участием делегаций, после чего Путин и Моди встретятся с представителями деловых кругов двух стран. По окончании переговоров лидеры сделают заявление для прессы, в их присутствии будет подписано около десяти межправительственных соглашений, сообщил Ушаков. Вечером по окончании переговоров Путин и Моди вновь встретятся за ужином, в ходе которого в режиме тет-а-тет обсудят все представляющие интерес вопросы, сказал помощник российского президента. До ужина с индийским премьером Путин встретится с представителями международного инвестиционного сообщества.

По словам помощника президента, российскую сторону волнует уровень товарооборота между Россией и Индией: в 2016 году он составил $7,7 млрд. Во встрече деловых кругов примет участие 30 индийских компаний, сообщил Ушаков.

Помимо торгово-экономического сотрудничества Путин и Моди обменяются мнениями по международной проблематике — борьбе с терроризмом, ситуации в Сирии, Афганистане, на Корейском полуострове.

​В пятницу, 2 июня, Путин проведет серию международных переговоров с участниками форума. До своего участия в пленарном заседании Путин проведет переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани, генсеком МАГАТЭ Юкия Амано. После выступления на форуме президент проведет переговоры с канцлером Австрии Керном, на которых будут обсуждаться как двусторонние вопросы, так и международные проблемы. Также Путин встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, с которым обсудит ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы реформирования ООН. Состоится, по словам Ушакова, и краткий контакт с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Выступление Путина на форуме «будет интересным и содержательным», в нем президент коснется аспектов мировой и российской экономики, сообщил Ушаков. Пленарное заседание с участием президента — это, по словам его помощника, «самая интересная часть форума, где проводится открытая дискуссия».

​​На форуме Путин также, по словам Ушакова, «заглянет» на заседание бизнес-диалога России и США. Подобные мероприятия на форуме не проводились последние три года, обратил внимание помощник президента. 

Теги
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нарендра Моди, XVIII Петербургский международный экономический форум
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