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Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию
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Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию

Душко Маркович

Фото: Darko Vojinovic / AP
Политикам Черногории, поддержавшим вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию. Об этом сообщили местные СМИ, информацию подтвердили РБК в Социал-демократической партии Черногории

О внесении 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников сообщило со ссылкой на диписточники местное издание Pobjeda, изложение материала приводит сербский портал «Вечерне новости». На сайте Pobjeda номер за 31 мая пока не опубликован. В материале среди попавших в список невъездных названы премьер страны Душко Маркович, бывший глава правительства Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, поддержавших вступление страны в НАТО.

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич подтвердил РБК, что депутатам Скупщины от его партии запретили въезд в Россию.

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что направит запрос в Москву относительно запрета на въезд.

Источник РБК в МИД России посоветовал черногорским чиновникам обратиться за информацией о ситуации в консульский отдел посольства России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о запрете на въезд в Россию для черногорских политиков и чиновников, передает «Интерфакс». На соответствующий вопрос Песков ответил: «Нет, ничего не известно», цитирует агентство.

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о намерении страны вступить в НАТО весной 2014 года, но приглашение в альянс страна получила только в декабре 2015 года. В мае 2016 года в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов альянса и Джуканович по итогам переговоров подписали протокол о присоединении страны. Депутаты черногорского парламента ратифицировали протокол 28 апреля 2017 года, документ поддержали 46 депутатов — именно они, по данным местного издания, попали в российский «черный список».

Президент страны Филип Вуянович назвал ратификацию протокола «историческим решением», в результате которого страна «получила основы для сохранения своего вечного существования». «Через эту систему безопасности республика теперь будет обладать гарантией своей жизни», — заявил президент.

В Министерстве иностранных дел России заявили «с глубоким сожалением», что «нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести». В Москве полагают, что решение о вступлении в альянс было принято с нарушением «демократических норм и принципов» под предлогом угрозы со стороны России, подчеркнули в ведомстве. Москва будет учитывать «стратегические последствия» принятого решения.

«Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности», — подчеркнули тогда в сообщении МИД России.

На следующий день после реакции дипломатического ведомства министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил об «открытом вмешательстве» Москвы во внутренние дела страны. В частности, он заявил о том, что российские спецслужбы поддерживают оппозицию, выступающую против вступления в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Подгорице «придумывают истории о «руке Кремля». 

Теги
НАТО, запрет на въезд, Черногория
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