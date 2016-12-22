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Кремль назвал неуместным поиск виновных в гибели людей от урагана
14:50
Кремль назвал неуместным поиск виновных в гибели людей от урагана
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
В Кремле считают, что «эмоциональные рассуждения» о вине того или иного ведомства в гибели людей в Москве и Подмосковье неуместны, и предложили дождаться «профессионального заключения» о предсказуемости таких погодных явлений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными «любительские эмоциональные рассуждения» о чьей-либо вине в гибели людей во время урагана в Москве, передает «РИА Новости». По его словам, необходимо дождаться «профессионального заключения» о том, насколько предсказуемы такие погодные явления.

«Вы знаете, что есть определенная степень предсказуемости и прогнозируемости природных явлений, опасных явлений, но до какой степени, мы с вами не можем судить. И любые любительские эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны. Поэтому давайте дождемся, если таковые будут, каких-то профессиональных заключений насчет предсказуемости таких явлений», — сказал Песков.

Ураганный ветер с дождем обрушился на Москву днем 29 мая. В некоторых районах столицы были зафиксированы порывы ветра до 22–25 метров в секунду. Из-за поваленных деревьев и разрушенных городских конструкций в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, более 170 пострадали. Из-за ветра были повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения и около 2 тыс. автомобилей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В столице, по данным МЧС, ураган повалил более 17 тыс. деревьев, а в Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов.

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После урагана русская служба Би-би-си и издание Meduza обратили внимание на то, что жители столичного региона не получили массовой рассылки с оповещением о грядущем стихийном бедствии.

Операторы мобильной связи заявили, что не смогли проинформировать своих абонентов из-за того, что слишком поздно получили запрос МЧС — уже тогда, когда появились данные о первых жертвах стихии. При этом в МТС подчеркнули, что ведомство может проводить рассылку абонентам сети напрямую — с помощью специальной платформы и контент-провайдера.

В МЧС в свою очередь отметили, что прогноз, полученный ведомством от Росгидромета, соответствовал так называемому желтому уровню опасности, в соответствии с которым жителям региона следовало готовиться к «обычным для данной территории неблагоприятным погодным явлениям, при которых временами может создаваться угроза для отдельных видов социально-экономической деятельности», например отключение электроэнергии. 

Теги
Москва, ураган, Дмитрий Песков
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