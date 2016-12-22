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Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры
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Артем Филипенок
Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры

Подводная лодка «Краснодар»

Фото: mil.ru
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Российский ВМФ нанес ракетный удар по позициям боевиков ИГ в районе сирийской Пальмиры. В операции участвовали подводная лодка «Краснодар» и фрегат «Адмирал Эссен»

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России, всего по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) было произведено четыре запуска крылатых ракет «Калибр». Стрельбы произвели находящийся в Восточном Средиземноморье фрегат «Адмирал Эссен», а также подлодка «Краснодар», которая в момент запуска ракет находилась под водой.

Как уточнили военные, целью ракетного обстрела были в том числе тяжелая техника и живая сила боевиков, которых ИГ перебрасывает под Пальмиру из Ракки. «Все цели поражены», — подчеркнули в Министерстве обороны.

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В Москве подчеркнули, что США, Турция и Израиль были заранее предупреждены о готовящемся ракетном ударе из акватории Средиземного моря.

Оснащенный крылатыми ракетами «Адмирал Эссен» прибыл в Средиземное море в начале мая. В последние недели сообщалось об участии корабля в учениях у берегов Ливии и Кипра.

В последний раз ракеты «Калибр» российские ВМФ применяли в Сирии в конце 2016 года. Тогда запуски были произведены с фрегата «Адмирал Григорович». Целью также были боевики ИГ.

Ранее российские военные сообщили о том, что террористы начали переброску техники и живой силы из района Ракки в район Пальмиры. Российские ВВС в последние дни наносили удар по колоннам, которые действительно двигались на запад.

По данным агентства Fars, в настоящее время сирийская правительственная армия находится примерно в 20 км восточней Пальмиры, готовясь к боям за газовое месторождение Арак. Его освобождение позволит войскам президента Башара Асада начать наступление на город Дейр-эз-Зор, где террористы уже несколько лет осаждают военный аэродром. 

Теги
Минобороны, ВМФ, Сирия, флот, «Исламское государство», Пальмира, «Адмирал Эссен»
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