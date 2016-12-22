Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс

Борис Эпштейн Фото: Carolyn Kaster / AP

Американские конгрессмены вызвали для дачи показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы уже шестого советника Дональда Трампа – политолога Бориса Эпштейна

Как рассказал телеканалу ABC адвокат Эпштейна, конгресс предложил его клиенту добровольно прийти и выступить перед комитетом Палаты представителей по разведке. По его словам, Эпштейн не против дать показания, однако пока пытается выяснить, какой же информации ждут от него конгрессмены.

Эпштейн был советником Трампа во время избирательной кампании, а после победы бизнесмена на выборах некоторое время работал в администрации. В частности, именно ему приписывают выступление президента в день памяти жертв Холокоста, в котором не было ни слова сказано об антисемитизме и шести миллионах погибших евреев во время Второй мировой войны. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер позже оправдывал Эпштейна, указывая, что он сам еврей, а его предки были жертвами Холокоста.

Эпштейн родился в 1982 году в Москве. В 1993 году его семья эмигрировала в США. Там Эпштейн учился в Джорджтаунском университете, где познакомился с сыном Трампа Эриком.

В марте Эпштейн по необъявленным причинам покинул администрацию Трампа и с тех пор работает политическим аналитиком в Sinclair Broadcast Group. В недавнем интервью он заявил, что ничего не слышал о вмешательстве России в американские выборы. «А если кому-то не нравится внешняя политика Трампа, то высказать свое мнение можно будет через три с половиной года на избирательном участке», — сказал он.

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Эпштейн стал уже шестым человеком из окружения Трампа, вызванным в конгресс по «российскому делу». Ранее вопросы у законодателей возникли к Майклу Флинну, Полу Манафорту, Роджеру Стоуну, Картеру Пейджу и Майклу Коэну. Последний, являясь адвокатом президента, заявил, что не пойдет на слушания, потому что запрос к нему был неграмотно составлен.