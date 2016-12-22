Лавров призвал Катар и арабские страны найти компромисс

Сергей Лавров завершил аравийское турне визитом в Катар. Он заявил, что Россия не претендует на посредничество в урегулировании конфликта Дохи со странами Персидского залива и одобряет усилия США и Кувейта в этом направлении

Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В среду, 30 августа, завершилось трехдневное турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Персидского залива. Последним пунктом поездки Лаврова стал Катар, до этого Лавров посетил Кувейт и ОАЭ.

На встрече с руководством Катара Лавров обсудил двусторонние отношения, международную и региональную ситуации. Была затронута и тема продолжающегося с начала лета конфликта между Катаром и некоторыми арабскими странами. Однако, как заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, Россия не вносила никаких новых идей по решению кризиса в Персидском заливе и не считает это нужным. Москва, по словам министра, поддерживает посреднические усилия Кувейта. Он также напомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее «предлагал свои посреднические услуги». «Мы будем приветствовать, если его предложения достигнут результата и усилия увенчаются успехом. Но мы сами никаких идей, которые отличались бы от того, что предлагают кувейтяне и Соединенные Штаты, не вносили и не считаем это нужным, потому что есть достаточно предложений, на основе которых можно вполне начинать диалог», — сказал российский министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Пресс-конференцию транслировал сайт МИДа.

Лавров также призвал стороны конфликта отказаться от военной риторики.

О том, что Россия не собирается конкурировать с Кувейтом в урегулировании катарского кризиса, Лавров заявил еще в понедельник, 28 августа. «Мы поддерживаем кувейтскую инициативу. Мы не хотим ни с кем конкурировать, — сказал министр. — Мы имеем добрые отношения со всеми странами, которые оказались в такой не очень простой ситуации», — заявил он. Лавров призвал поддержать инициативу Кувейта.

Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Министр иностранных дел Катара Аль Тани приветствовал позицию России по ситуации вокруг Катара. По его словам, некоторые арабские страны игнорируют усилия Кувейта по урегулированию ситуации, в частности публикацию письма с 13 требованиями. «Мы рассказали об инициативе Кувейта, послании эмира Кувейта, где он призвал к прямому диалогу», — сказал он. «Мы ответили в считаные дни, но ни одна другая страна не отозвалась на письмо. Это специальная политика — игнорировать усилия посредничества», — заявил он по итогам переговоров с Лавровым. Аль Тани отметил, что российский министр полностью согласен, что необходимо как можно быстрее прекратить кризис среди стран Персидского залива, сохранить единство Совета сотрудничества стран Персидского залива и поддержать посреднические усилия эмира Кувейта.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Дохой дипломатические отношения, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Посредником урегулировании конфликта выступил Кувейт. Для прекращения экономической и политической блокады Катару был предъявлен список из 13 требований, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al-Jazeera и турецкой военной базы на территории страны. Однако Катар отказался выполнять эти требования. Более того, 23 августа Доха объявила в возвращении в Тегеран катарского посла и выразила надежду на укрепление двусторонних отношений с Ираном во всех областях. Катар отозвал своего посла из Тегерана в январе 2016 года — после того, как в Иране было совершено нападение на дипмиссию Саудовской Аравии. Так же поступили Бахрейн, Кувейт и Судан.

«Мы убеждены, что необходимо искать развязку на основе поиска взаимоприемлемых подходов, отказа от контрпродуктивной воинственной риторики, через диалог, через компромиссы», — заявил министр иностранных дел России.

Инициатором разрыва отношений с Катаром ранее опрошенные РБК эксперты называли Саудовскую Аравию. Лавров намерен посетить эту страну в начале сентября, о чем сообщил на пресс-конференции в Дохе.

Днем ранее, 29 августа, министр посетил ОАЭ, а 28 августа был в Кувейте. Темой переговоров в этих странах были двусторонние отношение, региональная ситуация и ситуация в Сирии. В поездке Лаврова сопровождали спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.​