Зачем ФСБ подключилось к делу Серебренникова. Главное

Как стало известно РБК, оперативным сопровождением дела режиссера Серебренникова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Ранее она занимались разработкой членов БОРН и делом Бориса Немцова

Кирилл Серебренников (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение дела, по которому проходит режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом дела, и подтвердили два собеседника, близких к спецслужбе.

Серебренникову вменяется организация хищения 68 млн руб. из госсубсидии на поддержку современного искусства, которую получила его продюсерская компания «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и «Гоголь-центра». О деле стало известно после обысков 23 мая.

Сотрудники Службы по защите конституционного строя подключились к работе по делу не сразу, а после обысков и первых задержаний, уточнили источник РБК, близкий к ФСБ, и собеседник, знакомый с делом. Сейчас именно это подразделение (так называемая 2-я служба ФСБ) курирует оперативную работу по «Седьмой студии». Спецслужба проверяет связи и контакты фигурантов дела, отметили два источника.

В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники ФСБ «получают упреждающую информацию, проводят мероприятия, санкционированные судом, в том числе технического характера», — уточнил РБК экс-руководитель Центра общественных связей ФСБ России Алексей Михайлов. Спецслужбы могут вести наблюдение, прослушивать телефоны, контролировать переписку, обследовать помещения, проводить оперативные эксперименты и внедрять сотрудников в группы. «В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — пояснил собеседник РБК.

Служба ​занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, экстремизмом, «и в том числе ограждением творческой интеллигенции от нашего противника», подчеркнул экс-глава ЦОС ФСБ Михайлов. По его словам, этот факт не свидетельствует, что власти воспринимают дело «Седьмой студии» как политическое: «Никакой идеологии там нет».

Сотрудники 2-й службы ФСБ задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина). Оперативники занимаются и поисками за рубежом бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, который обвиняется в контрабанде культурных ценностей. В январе этого года сотрудники подразделения проводили выемку документов в Эрмитаже в связи со срывом контракта на строительство нового фондохранилища музея. При этом дело против замглавы Министерства культуры Григория Пирумова об организации хищений на реставрации памятников курировала другая служба — управление собственной безопасности ФСБ, хотя 2-я служба тоже в ней участвовала, уточнил один из источников РБК.

Подробнее — в материале РБК.