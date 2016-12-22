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Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году
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Вчера, 23:47
Наталья Кондрашова
Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году

Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о кандидатах на президентских выборах в 2018 году. Он пообещал сделать все возможное, чтобы во время голосования соблюдались российские законы и положения Конституции

Говорить о кандидатах на выборы президента России в 2018 году пока еще рано, однако все, кто имеет на это право, смогут в них участвовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro.​

Глава государства заверил, что все люди, которые пройдут предусмотренные законом процедуры, «безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят». Речь идет о выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах, уточнил он.​

«Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — добавил Путин.

Он также заверил, что все последние избирательные кампании в России проходят в соответствии с Конституцией. Президент России, однако, пообещал, что он ​«сделает все, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года в строгом соответствии с законами и Конституцией». ​

Владимир Путин еще ни разу не объявлял о своих планах после окончания президентского срока. В начале сентября 2016 года он заявил, что будущий глава государства «должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым». В марте 2015 года он допустил, что Россию в 2018 году может возглавить другой человек.

В конце мая 82% опрошенных Левада-центром россиян заявили, что они бы отдали свой голос за Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Социологи назвали такой показатель рекордным.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в них в 2015 году заявил Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский (в 2016 году) и Алексей Навальный.

Два федеральных чиновника рассказали РБК в середине февраля, что в Кремле готовятся к президентской кампании 2018 года с расчетом на то, что Путин примет участие в ней. По словам источника в администрации президента и собеседника, близкого к Кремлю, Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний. При этом выборы должны быть легитимными. 

Теги
Владимир Путин, выборы президента России
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