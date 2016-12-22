Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу

Последствия урагана в Москве Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Синоптики предупредили МЧС о резком усилении ветра еще в субботу, сообщили РБК в Центральном управлении по гидрометеорологии. Уведомления МЧС о стихийном бедствии были разосланы не всем московским абонентам, причем после того, как шторм почти закончился. В 2016 году на систему информирования населения о ЧС было потрачено 128,6 млн руб. — «Яблоко» требует проверить эффективность расходования этих средств

Об урагане знали за два дня

Столичное управление МЧС получает прогнозы погоды от ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ЦГМС​​), рассказали РБК в пресс-службе ГУМЧС по Москве. ЦГМС ежедневно составляет прогноз на сутки и рассылает его около 11:00 мск. Начиная с субботы синоптики прогнозировали усиление ветра до 22 м/с, пояснила РБК замначальника ЦГМС Надежда Точенова. В понедельник, 29 мая, около 12:25 мск было выпущено дополнительное предупреждение, что ожидаются сильные осадки, гроза, град и ветер до 22 м/с. Информация отправляется в МЧС по автоматизированной системе передачи данных. «Начиная с субботы мы выпускали прогнозы с усилением ветра, ждали изменения погодных условий», — сказала Точенова.

Получив прогноз, спасатели «подсчитывают риски», а затем информируют о них власть и население, отметили в пресс-службе ГУМЧС. «Информация в том числе передается сотовым операторам, чтобы они оповестили население того региона, где предполагается ухудшение погодных условий. Информация отправляется оператором при каждом ухудшении погодных условий, при каждом экстренном оповещении, в том числе [она передавалась] и вчера», — заявили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Как заявили сотрудники двух мобильных операторов, сообщение от МЧС пришло к ним уже во время шторма, ближе к его завершению — в 16:30 мск, когда появились первые данные о жертвах стихии.





Обычно информация передается в сжатом виде, чтобы операторы могли разослать ее абонентам в виде СМС-сообщений, подчеркнули в управлении. Сведения передаются и в префектуры, и через терминалы ОКСИОН (информационные щиты, устанавливаемые на транспортных объектах, включая железнодорожные станции и станции метрополитена). Данные также выводятся на дорожные табло Центра организации дорожного движения и публикуются в СМИ. Уровень погодной угрозы публикуется на сайте Гидрометцентра, добавил РБК директор центра Роман Вильфанд.

Информация об урагане появилась на дорожных мониторах в 13:20, заявил на заседании правительства Москвы заммэра Максим Ликсутов. «При поступлении информации от МЧС была в течение 10 минут выведена информация — предупреждение о надвигающемся дожде, граде и усилении ветра до 22 м/с, на все 159 табло», — цитирует Ликсутова информационный центр мэрии.

В пресс-службе столичного МЧС затруднились ответить на вопрос РБК, получали ли они сообщения об урагане начиная с субботы. Сотовый телефон пресс-секретаря Оксаны Золотовой был недоступен.

Почему не пришли СМС

Не все жители столицы обращают внимание на информационные табло, сведения по радио и ТВ, поэтому больше всего вопросов вызвало у москвичей отсутствие СМС-предупреждений о надвигающемся урагане. Несколько десятков опрошенных РБК столичных жителей из различных районов города и абонентов разных сотовых операторов таких сообщений на телефон не получили. Об отсутствии такой рассылки сообщала Русская служба Би-би-си, ссылаясь на результаты нескольких опросов.

Последствия урагана в Москве Фото: Артем Геодакян / ТАСС

29 мая МЧС произвело рассылку по абонентам оператора, заявил РБК представитель МТС Дмитрий Солодовников. «МЧС может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры этой рассылки определяются министерством», — отметил Солодовников.

Представитель «МегаФона» сказал, что рассылки МЧС проводились по запросу министерства (одна в Москве и одна в Подмосковье). Рассылки проводились в соответствии с требованиями МЧС об их зоне и времени.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил, что во второй половине дня после получения запроса от МЧС компания приступила к оповещению через CellBroadCast — это широковещательное сообщение, для его получения на мобильном устройстве должна быть включена соответствующая функция. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказался от комментариев. «Рассылку мы делаем по тем районам, что по данным МЧС будут в зоне непогоды», — сообщается в аккаунте «Билайна» в Twitter. Один из пользователей задал оператору вопрос, почему в его районах проживания и работы (метро «Нагатинская» и метро «Бульвар Рокоссовского») множество поломанных деревьев и оторванных крыш, но тем не менее СМС не пришла. «Видимо, по данным ведомства, ЧС должно было пройти стороной», — ответил представитель «Билайна».

Операторы не могут осуществить рассылку обычных СМС сразу по всей базе в Москве, объяснил РБК источник в одном из крупных сотовых операторов. Из-за ограниченной пропускной способности СМС-центра такая рассылка может занять до 12 часов.

Пресс-служба МЧС не ответила на письменный запрос РБК о механизмах информирования населения о ЧС. Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявлял «Медузе», что «по радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности». На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

После Крымска

Алгоритм системы предупреждения о ЧС сегодня прописан в нормативных документах структур МЧС, сказал РБК председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин. Виновных в том, что 29 мая часть москвичей не получили СМС с предупреждением о надвигающемся урагане, должны установить следственные органы. Возможно, имели место технические трудности, отметил эксперт. В середине мая Госдума во втором чтении приняла законопроект, обязывающий всех сотовых операторов передавать абонентам сообщения о ЧС. Сейчас операторы могут это делать в рамках договоренностей с МЧС, но «нужен железный законодательный акт», считает Щетинин.

Указ о создании системы комплексного оповещения населения о ЧС был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 ноября 2012 года. В июле того года случилось наводнение в городе Крымске Краснодарского края, погиб 171 человек. МЧС признало, что оповещение не было организовано должным образом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что предупреждены были 52 человека из 60 тыс. жителей Крымска. Губернатор Александр Ткачев (ныне министр сельского хозяйства России) в ответ на претензии пострадавших выразил сомнения, что власти должны были «каждого обойти». После наводнения возбудили дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Пять местных чиновников получили по несколько лет условно или колонии-поселения.

Само по себе оповещение еще не гарантирует сокращения возможных жертв стихии, полагает Щетинин. Жители могут просто проигнорировать предупреждение об опасности. «Надо со школьной скамьи учить, как реагировать на предупреждения о ЧС, проводить учения в вузах и на работе. К примеру, когда в Челябинске упал метеорит, многие получили травмы, потому что не знали, что делать, в результате подошли к окну и пострадали от ударной волны», — говорит Щетинин.

128 млн на информирование

В 2016 году на систему информирования населения о ЧС было потрачено 128,6 млн руб., подсчитал РБК на основе данных госзакупок, собранных Центром антикоррупционной партии (ЦАП) политики «Яблоко». Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы разыграл пять тендеров на сумму 123,3 млн руб. Еще три закупки на оказание услуг связи за 5,3 млн руб. провело ГУМЧС. Большая часть госзаказа (67%) досталась АО «Московская телекоммуникационная корпорация», которую контролирует Виктор Вексельберг. «С учетом состава заказчиков к МЧС и к профильному департаменту мэрии Москвы возникают вопросы эффективности расходования средств и надлежащего исполнения должностных обязанностей», — заявил РБК замруководителя центра юрист Алексей Карнаухов.

Член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин обратился в Главное контрольное управление Москвы с требованием проверить эффективность расходования средств, рассказали РБК в пресс-службе «Яблока». Оппозиционер попросил Следственный комитет проверить действия чиновников на состав преступления по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Крыши, машины, остановки

Ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет, передавал «Интерфакс». Подобное бедствие в столице случилось в июне 1998 года, тогда погибли девять человек. А в 1904 году в результате смерча в Москве скончались более 100 человек.

В понедельник жертвами урагана в Москве стали 11 человек, в Подмосковье — еще пять. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил днем 30 мая, что 108 человек находятся в больнице. Один человек погиб при обрушении остановки общественного транспорта на Кировоградской улице. В соцсетях активно обсуждалось​​, что остановка была плохо закреплена. В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» заявили РБК, что павильон установлен «в строгом соответствии с существующими нормами» и предприятие окажет «всестороннее содействие правоохранительным органам» в расследовании инцидента.

Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2 тыс. машин, повалено 14 тыс. деревьев. Контактные сети для троллейбусов и трамваев были повреждены на 119 участках, сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Ночью было отремонтировано около десяти опор контактной сети, трамвайные пути очистили от посторонних предметов. Повреждено 200 светофоров и 194 дорожных знака, заявил на заседании мэрии Ликсутов. В пресс-службе ЦОДД сказали РБК, что знаки и светофоры падают и ломаются каждый день, хотя и не в таком количестве, поэтому их замена и восстановление — обычная работа.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сказали РБК, что пока не располагают информацией о точной сумме ущерба, который нанес ураган городской инфраструктуре. Семьям погибших столичные власти выплатят по 1 млн руб.

При участии Галины Казакуловой и Владимира Дергачева