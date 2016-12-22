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Российская олимпийская чемпионка вернет медали из-за их низкого качества

Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб.

Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны

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Глава Минюста Украины заявил о намерении подать в суд на Саакашвили

В Сети опубликовали видео обрушения пирамиды Голода в Подмосковье

Внук Примакова стал советником Володина

CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе

Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов

Суд завершил расследование по делу двух членов группы «Шалтай-Болтай»

Операторы объяснили отсутствие оповещений об урагане в Москве

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Дортмундская «Боруссия» уволила тренера из-за конфликта с руководством

Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти

Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра

Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны

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Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС

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Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане

Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ

МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии

Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане

Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины»

МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан