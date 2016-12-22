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Политика
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Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны
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Мария Бондаренко
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны

Петр Порошенко

Фото: Joseph Sywenkyj / Bloomberg
Петр Порошенко считает, что Владимир Путин попытался «похитить» Анну Ярославну — младшую дочь князя Ярослава Мудрого и королеву Франции — в российскую историю. Накануне Путин сказал, что с нее началась история российско-французских отношений

Президент Украины Петр Порошенко обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он пытался «похитить» княжну Анну Ярославну в российскую историю. Так украинский лидер отреагировал на вчерашние заявления Путина, сказанные им во время встречи с новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Свое заявление Порошенко сделал в обращении по случаю ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Украинский президент в этой связи отметил, что путь к «воссоединению с европейской семьей» оказался сложнее, чем представлялось на старте. По словам Порошенко, на каждом пути этого процесса «пакостил Кремль», которому «подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза».

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Порошенко подчеркнул, что Украина исторически была частью европейской семьи. «Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — сказал Порошенко.

Накануне Путин во время своего визита во Францию встречался с новоизбранным президентом страны Эмманюэлем Макроном. Оба лидера посетили в Версале выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию.

На пресс-конференции в тот же день Путин сказал: «Но не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».

Анна Ярославна — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого — родилась по разным источникам около 1032 или 1036 года. Супруга французского короля Генриха I и королева Франции. 

Теги
Владимир Путин, Петр Порошенко, история
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