Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны

Президент Украины Петр Порошенко обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он пытался «похитить» княжну Анну Ярославну в российскую историю. Так украинский лидер отреагировал на вчерашние заявления Путина, сказанные им во время встречи с новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Свое заявление Порошенко сделал в обращении по случаю ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Украинский президент в этой связи отметил, что путь к «воссоединению с европейской семьей» оказался сложнее, чем представлялось на старте. По словам Порошенко, на каждом пути этого процесса «пакостил Кремль», которому «подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза».
Порошенко подчеркнул, что Украина исторически была частью европейской семьи. «Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — сказал Порошенко.
Накануне Путин во время своего визита во Францию встречался с новоизбранным президентом страны Эмманюэлем Макроном. Оба лидера посетили в Версале выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию.
На пресс-конференции в тот же день Путин сказал: «Но не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».
Анна Ярославна — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого — родилась по разным источникам около 1032 или 1036 года. Супруга французского короля Генриха I и королева Франции.