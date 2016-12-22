В ожидании короля: Путин принял принца Саудовской Аравии

Владимир Путин принял в Кремле заместителя наследного принца Саудовской Аравии. Переговорщики констатировали, что отношения между странами улучшаются. Однако Саудовская Аравия по-прежнему отдает приоритет США, а с Россией расходится в позициях по Ирану и Сирии, говорят эксперты

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман аль-Сауд (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В ожидании короля

В четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с заместителем наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Согласно сообщению канцелярии королевского двора Саудовской Аравии, Мухаммед бен Сальман приехал с официальным визитом в Москву «в ответ на приглашение президента России Владимира Путина и по указанию Хранителя двух святых мечетей, короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда».

До начала переговоров Путин отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией развиваются весьма успешно. «Что касается экономических связей, то был определенный спад, но в начале года рост уже составил 130%», — заявил Путин. В первом квартале этого года, по данным ФТС, товарооборот между странами составил $124 млн. Большое значение как для России, так и для Саудовской Аравии имеют договоренности в области энергетики, подчеркнул российский президент. «Мы благодарны вам за идеи и за совместную работу по действиям между странами ОПЕК и странами, которые не входят в картель. Наши согласованные действия позволяют стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов», — заявил Путин.

25 мая ОПЕК и присоединившиеся к картелю нефтедобывающие страны, включая Россию, договорились продлить действовавшее с 1 января этого года соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, до конца первого квартала 2018 года.

По словам бен Сальмана, его визит в Москву «станет большим достижением в деле укрепления отношений» между Саудовской Аравией и Россией. Принц согласился, что двусторонние отношения переживают один из лучших моментов, так как существует «много точек взаимопонимания». «Что касается тех точек, в которых у нас разногласия, то здесь существует четкий механизм их преодоления. Здесь мы движемся быстрыми темпами в нужную сторону», — отметил бен Салман. Как выразился принц, главное, что России и Саудовской Аравии удается выстраивать прочный фундамент в том, что касается стабилизации нефтяного рынка и цен на энергоносители.

Путин также повторил свое приглашение королю Саудовской Аравии посетить Россию с первым «в истории наших отношений визитом». Ранее, 16 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с королем сообщила, что тот посетит Москву уже в этом году. ​

Владимир Путин во время встречи с заместителем наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом в Кремле (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Отношения между странами пока не на том уровне, чтобы главы государств нанесли друг другу визиты, к тому же саудовская сторона отдает предпочтение США, говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Принц, по словам эксперта, влиятельный политик и вероятный будущий монарх, у него сложились неплохие рабочие отношения с российским президентом, поэтому этот канал коммуникации пока устраивает обе стороны и приносит свои результаты.

«Визит вежливости»

Кроме вопросов двустороннего сотрудничества Путин и бен Сальман также обсудили пути урегулирования сирийского конфликта.«Мы поддерживаем контакты на политическом уровне, между военными ведомствами. Вместе занимаемся вопросами урегулирования сложных ситуаций, в том числе в Сирии», — заявил российский лидер. Принц, в свою очередь, отметил, что в политике двух стран нет никаких точек столкновения на международной арене. Международную политику визитер надеется вести совместно с Россией в интересах обоих государств. «Мы за предыдущий этап достигли многого, но нам предстоит сделать еще больше», — подчеркнул бен Сальман.

В заявлении канцелярии королевского двора указывается, что бен Сальман отправился в Россию «обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес». Согласно иранскому телеканалу ِAl-alam, кроме сирийского урегулирования также должна была обсуждаться иранская проблема.

Относительно Сирии Саудовская Аравия с начала военного конфликта выступает за смещение президента Башара Асада, поддерживает умеренную вооруженную оппозицию, а также принимает участие в действиях международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (запрещенная в России организация) в Ираке и Сирии. В Эр-Рияде базируется одна из наиболее влиятельных сирийских оппозиционных платформ, участвующих в женевских переговорах по Сирии, — Высший комитет по переговорам. Россия, напротив, выступает союзником Асада и вместе с Ираном и Турцией является гарантом перемирия в Сирии.

Визит заместителя наследного принца в Москву состоялся через неделю после того, как президент США Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию в ходе своего первого зарубежного турне. Угроза со стороны Ирана стала центральной темой в выступлениях американского президента как в Саудовской Аравии, так и в Израиле, который стал следующим пунктом в его ближневосточном турне. Трамп призвал усилить международную изоляцию Ирана, обвинил его в в финансировании терроризма, разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов на Ближнем Востоке, поддержке режима Башара Асада в Сирии и публичных призывах к уничтожению Израиля. Саудовские официальные лица подход США разделяют. Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр во время визита Трампа указывал на то, что необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы «прекратить распространение иранской экспансии в регионе».

В ходе визита американского президента были заключены контракты на поставку вооружений Эр-Рияду почти на $110 млрд.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Тема взаимодействия с Ираном могла обсуждаться, так как в настоящее время для Саудовской Аравии Исламская Республика является идеологическим, политическим и военным противником. Россия же находится в хороших отношениях с Ираном, обе страны действуют заодно в Сирии, говорит Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Приезд Мухаммеда бен Сальмана в Москву является всего лишь визитом вежливости и не повлечет за собой каких-то значимых результатов, указывает Алексей Малашенко, руководитель научных исследований в «Институте диалога цивилизаций». Принц — «не тот человек, который будет обсуждать какие-то глобальные вопросы», считает эксперт. «На встрече в Кремле стороны переговоров заявят свои, и так уже известные, политические позиции. Обсуждать иранскую проблему можно только с королем», — полагает Малашенко.

Заключение Саудовской Аравией сделки по покупке оружия с США сужает возможности для сотрудничества на этом направлении с Москвой. По словам Малашенко, ни о каком улучшении отношений и наращивании сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией не может идти речи, достаточно вспомнить многомиллиардную сделку по закупке вооружения Эр-Риядом у Вашингтона. «Персидский залив — это зона влияния американцев», — уверен Малашенко.

«Мы не знаем номенклатуру тех вооружений, которые предложили Соединенные штаты, возможно, там остались ниши, где Россия может прекрасно работать с Саудовской Аравией, но вряд ли на такие суммы», — указывает Сажин.