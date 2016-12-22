Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины»

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон Фото: imago / Xinhua / ТАСС

Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не обвинять российские СМИ в клевете, а посетить Чечню и лично разобраться, в чем «истина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Чечню «в поисках истины».

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую Республику. Двери открыты!» — написал Кадыров своем канале в Telegram.

Накануне, 29 мая, президент России Владимир Путин посетил Париж, где встретился президентом Франции Эмманюэлем Макроном и принял участие в открытии в Версале выставки в честь 300-летия визита Петра I во Францию.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Макрон заявил, что его предвыборная команда отказала в аккредитации журналистам RT и Sputnik в конце апреля, потому что эти издания «ведут себя не как пресса», а как «агенты влияния» и «органы лживой пропаганды». Кроме того, Макрон рассказал, что обсудил с Путиным вопрос о положении геев в Чечне. «Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — сказал Макрон.

Президент Франции также отметил, что Путин рассказал ему, что предпринимал меры, чтобы «полностью узнать всю правду о том, что происходит», и «урегулировать эту деликатную ситуацию» вместе с местными властями.

Ранее вопрос о защите прав сексуальных меньшинств в Чечне поднимала во время встречи с президентом России в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель. Она попросила российского президента «оказать влияние» и обеспечить «сохранение прав меньшинств», сообщал корреспондент РБК. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков позже пояснил, что эта просьба «прозвучала «не в плане каких-то упреков» и что канцлер проявила «интерес к определенному субъекту [России], а президент России «оказался готов предоставить исчерпывающие объяснения».

В начале апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала несколько статей о преследовании геев в Чечне. По данным издания, более ста человек в республике были задержаны по подозрению в гомосексуальности, а несколько даже были убиты. Владимир Путин пообещал подключить к решению проблемы силовые ведомства, чтобы они работали вместе с правозащитниками и разобрались в ситуации с правами геев в Чечне.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сама готова отправиться в Чечню, чтобы разобраться в ситуации, однако позже подчеркнула, что не получала ни одного обращения от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или их родственников с просьбами предоставить им государственную защиту.

Кадыров ранее заявлял о готовности содействовать проверкам со стороны Москальковой, Генпрокуратуры, МВД и других органов, но также сказал, что в Чечне «нет явления» нетрадиционной сексуальной ориентации.