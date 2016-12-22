Осужденная за репост Чудновец заявила о намерении стать губернатором

Евгения Чудновец Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Получившая полгода за репост видео в социальной сети воспитательница детского сада Евгения Чудновец решила баллотироваться в губернаторы Свердловской области

Планы побороться за губернаторское кресло Чудновец подтвердила РБК. «Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — сказала она.

По словам Чудновец, она уже посоветовалась с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом насчет своего выдвижения. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — рассказала она.

По словам Чудновец, она пытается помочь людям, которые «тоже нуждаются в оправдательном приговоре и сидят без вины». «Но я поняла, что как обычный человек я мало что могу сделать», — сказала она.

На вопрос РБК, кто поддержит ее выдвижение в губернаторы, она ответила, что ее поддержит президент. «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — добавила Чудновец.

«Конечно, меня воспринимают несерьезно. Пусть, но я привыкла к этому. Я ставлю цели и достигаю их», — подчеркнула Чудновец.

Изначально о своем намерении побороться за пост главы Свердловской области Чудновец заявила в интервью изданию Znak.com. Свое желание она объяснила тем, что это «хотя и сложно, но очень интересно».

Чудновец призналась, что предвыборной программы у нее нет. «Мне надо все сформулировать, чтобы это было понятно», — сказала она.

Гражданский муж Чудновец Андрей Мясников рассказал РБК, что «это решение пришло неожиданно».

Источник, близкий к руководству региона, назвал выдвижение Чудновец «самодеятельностью». «Впервые слышу о такой инициативе», — заявил он.

Евгений Ройзман рассказал РБК, что не боится конкуренции с Чудновец. «Мне нет никакой разницы [кто еще баллотируется]. Она говорит: хочу в депутаты, а я отвечаю — иди в губернаторы!» — пояснил он.

Суд вынес приговор жительнице Курганской области Евгении Чудновец 8 ноября 2016 года. Ей было назначено шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее обвинили в распространении детской порнографии из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. Сама Чудновец объясняла в суде, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми.

Дело Чудновец вызвало большой общественный резонанс. В результате в начале марта Курганский суд прекратил уголовное дело в отношении воспитательницы «за отсутствием в ее действиях состава преступления», после чего она вышла на свободу.

О планах баллотироваться на пост губернатора Свердловской области уже заявили действующий глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.