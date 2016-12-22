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ЕСПЧ обязал Россию выплатить €38 тыс. из-за фальсификаций на выборах
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11:44
Артем Филипенок
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €38 тыс. из-за фальсификаций на выборах
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы нескольких жителей Санкт-Петербурга, которые пожаловались на фальсификации при выборах в Госдуму в декабре 2011 года

Как сообщает официальный сайт ЕСПЧ, несколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе и бывший кандидат в Законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия» Андрей Давыдов, подали жалобу, в которой оспорили результаты выборов 2011 года. В частности, речь шла о нарушении права на свободные выборы и эффективную правовую защиту.

Давыдов, например, утверждал, что по результатам выборов на 639-м избирательном участке в Санкт-Петербурге участковая избирательная комиссия зафиксировала победу «Справедливой России». Однако в соответствии с официальными данными, которые опубликовала городская избирательная комиссия, «Справедливая Россия» была лишена 274 голосов и откатилась на пятое место. Также урезали голоса «Яблоку» и «Патриотам России». Наоборот, добавили голосов «Единой России» и КПРФ. Давыдов указывал, что такая же схема была зафиксирована и на десятках других избирательных участках. Во всех случаях голоса перераспределялись в пользу «Единой России».

Авторы жалобы указывали, что все попытки расследовать фальсификации были неудачными: прокуратура и Следственный комитет отказывали в возбуждении уголовного дела. Неудачными оказались и попытки опротестовать результаты выборов в высших судебных инстанциях.

ЕСПЧ учел тот факт, что многочисленные нарушения на выборах 2011 года были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ. В результате жалобы четырех истцов были удовлетворены, а каждому из них государство теперь должно выплатить по 7500 евро. Еще 8000 евро истцы должны получить в качестве компенсации за судебные издержки.

По официальным данным в Госдуму в 2011 году были избраны четыре партии: «Единая Россия» (49,32%), КПРФ (19,19%), «Справедливая Россия» (13,24%) и ЛДПР (11,67%).

Результаты выборов 2011 года стали поводом для акций протеста, крупнейшими из которых стали митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве. Несмотря на требования оппозиции,​ власти отказались пересматривать результаты выборов в Госдуму и менять руководство Центральной избирательной комиссии. 
Теги
ЕСПЧ, Выборы в Госдуму
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