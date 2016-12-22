Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине

Андрей Костин Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Глава группы ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Financial Times, что рассматривает вопрос о закрытии «дочки» банка на Украине. По его словам, потери от закрытия дочернего банка могут составить 25–27 млрд руб.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил в интервью изданию Financial Times, что из-за санкций, введенных Киевом, был готов продать «дочку» ВТБ на Украине, однако теперь рассматривает вопрос о ее закрытии. Возможные потери от закрытия отделения он оценил в 25–27 млрд руб.

Костин рассказал, что нашел покупателей на украинский VTB Bank, однако его продажа была сорвана по вине киевского ЦБ, и теперь он «готов его списать». «Там слишком много проблем. Они бросали камни, проводили протестные акции и угрожали людям», — пояснил банкир. «Чтобы закрыть его, а мы готовы это сделать, потребуется, наверное, еще год», — добавил он.

Костин также рассказал, что ВТБ зарезервировал на Украине 70% выданных кредитов, и в случае его закрытия потеряет 25–27 млрд руб.

Ранее Костин говорил о том, ищет покупателя для VTB Bank, так как не видит возможностей для развития бизнеса на Украине и может его продать. Он также не оценивал размер убытков, сообщая только, что банк несет «существенные потери». «Мы не видим там больших возможностей — как экономических, так и политических. Я думаю, если бы нам выпал такой шанс, мы бы даже продали этот бизнес», — заявил Костин во время «Дня инвестора» в Лондоне в 2016 году, и подчеркнул, что группа на Украине придерживается «курса на выход».

Тогда же он говорил, что ситуация с продажей VTB Bank (Украина) складывается «довольно сложно», и отмечал, что процесс поиска инвесторов может растянуться на два-три года.

Украина поэтапно вводила санкции в отношении российских банков. Из-за этого собственникам пришлось значительно сократить бизнес или вовсе продать его. В начале сентября 2016 года ВТБ сообщил, что вынужден продать свою украинскую «дочку» с потерями, а также закрыть в ближайшее время банк «БМ Украина», принадлежавший входящему в группу Банку Москвы. О возможности продажи своей украинской «дочки» ранее заявлял и Внешэкономбанк.



Новые санкции против российских банков на Украине были введены в марте 2017 года. Поводом для этого решения послужило решение российского Сбербанка начать обслуживание жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик по их властями документам. Несмотря на то, что в украинском ПАО «Сбербанк» заявили, что решение касается только российского Сбербарнка и не распространяется на его киевскую «дочку», власти Украины решили ввести ограничительные меры сразу против всех российских банков.

Российские банки на Украине В конце января глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала в интервью «Новому времени», что доля российских банков на украинском рынке сократилась «за последние несколько лет» с 15 до 8%. По мнению Гонтаревой, проблемы у банков с российским капиталом появились из-за того, что они активно кредитовали Донецкую и Луганскую области. Сейчас на Украине работают семь банков с российским капиталом: два банка Сбербанка («Сбербанк Украина» и ВиЭс Банк), два — группы ВТБ (VTB Bank и БМ-Банк), Проминвестбанк (контролируется Внешэкономбанком), Альфа-банк (входит в «Альфа-Групп») и банк Forward (акционер — банк «Русский стандарт»).

Из них пять — «Сбербанк Украина», VTB Bank, БМ-банк, Проминвестбанк и Альфа-банк — за год сократили свои активы, свидетельствует отчетность за третий квартал 2016 года по МСФО. В частности, Сбербанк, занимающий в украинской банковской системе четвертое место по размеру активов (по версии сайта Banker.ua), сократил их почти на 9% — с 51,8 млрд до 47,2 млрд гривен. Альфа-банк, занимающий пятое место, — на 2,8% — с 42,4 млрд до 41,2 млрд гривен. БМ-Банк — на 6,3% — с 3,2 млрд до 3 млрд гривен. VTB Bank — на 19,1% — с 25,7 млрд до 20,6 млрд гривен. Доля средств физлиц в банках с российским капиталом сократилась с 9,3% в начале 2014 года до 5,5% к 2016-му, доля юридических лиц — с 8,3 до 3,3%, отмечал ранее регулятор.

В то же время украинские радикалы блокировали работу отделений российских банков на Украине — портили банкоматы, закладывали бетонными блоками входы в отделения, разбивали витрины.

В конце марта Сбербанк сообщил, что достиг соглашения с латвийско-белорусским консорциумом о продаже 100% своей украинской «дочки».

Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева. ​