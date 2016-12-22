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Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy
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10:31
Артем Филипенок
Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy

Алексей Навальный

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Пресс-служба Алишера Усманова прокомментировала видеоролик Алексея Навального, в котором тот выступил с обвинениями в адрес бизнесмена. Там предупредили о возможности подачи новых исковых заявлений

Пресс-служба Усманова, отвечая на опубликованное накануне расследование Фонда борьбы с коррупцией о деятельности бизнесмена, сообщила: «Невозможно не признать у Навального комедийный талант в жанре stand up comedy». Там также заявили, что расследования оппозиционера «напоминают сценарии юмористического шоу средней руки».

Представители бизнесмена пообещали «отделить псевдоюридическую чушь от популистского пиара» и подготовить новые исковые заявления.

В пресс-службе Усманова не стали конкретизировать претензии к видеоролику Навального, отметив лишь «существенные неточности перевода как с английского, так и с русского языков» в представленных в видеоролике документах.

Алишер Усманов опубликовал два видеообращения к Навальному, в которых обвинил его во лжи. Бизнесмен сравнил оппозиционера с героем книги «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым, который хотел все взять и поделить.

В ответ Навальный накануне опубликовал расследование, в котором обвинил Усманова в махинациях при покупке горно-обогатительных комбинатов, в уходе от налогов при помощи зарегистрированного в Гибралтаре офшора, а также в даче взятки главе правительства Дмитрию Медведеву.

Ранее Навальный обвинял Усманова в уходе от уплаты налогов. Представители бизнесмена предоставили РБК данные, из которых следует, что за последние десять лет он заплатил около $500 млн налогов. Однако Навальный утверждает, что эта сумма должна быть больше, поскольку сделки шли через офшорную компанию, зарегистрированную в Гибралтаре.

Сегодня в Люблинском суде Москвы должен быть рассмотрен по существу иск Усманова к Навальному. Претензии бизнесмена относятся к расследованию ФБК от 2012 года, в котором оппозиционер обвинил Усманова в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову. Усманов также потребовал опровергнуть информацию о том, что якобы давал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву, ввел цензуру в издательском доме «Коммерсантъ», участвовал в незаконной приватизации активов и вообще является преступником.

При участии Тимофея Дзядко 

Теги
Алишер Усманов, Алексей Навальный
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