Жителей хрущевок пригласят в Думу на обсуждение закона о реновации

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Для обсуждения поправок в закон о реновации ко второму чтению в Госдуму пригласят жителей подлежащих сносу пятиэтажек. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК

Кого пригласят

В парламентских слушаниях 6 июня примут участие 450 человек, из которых «триста — это жители домов, которые подлежат сносу по программе реновации», а еще сто пятьдесят — это московские депутаты всех уровней и представители столичных властей. Об этом рассказал председатель Госдумы на брифинге для журналистов. Кроме того, на слушания в нижнюю палату пригласят мэра Москвы Сергея Собянина, министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и вице-премьера Дмитрия Козака, добавил Володин.

Дмитрий Козак и Сергей Собянин Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Спикер сообщил, что приглашением москвичей будет заниматься профильный комитет по транспорту и строительству, а также комитеты-соисполнители, четыре парламентских фракции и московские депутаты. «Никаких критериев отбора мы им не определили», — уточнил РБК председатель профильного комитета, Евгений Москвичев (фракция «Единой России»). «Постараемся, чтобы от каждого района был хотя бы один житель», — добавил он.

Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская (фракция «Справедливой России») рассказала РБК, что приглашать будут именно жителей сносимых домов. «Это будут жители, которые против и которые за», — отмечает она. С​ама депутат планирует пригласить тех, кто придет к ней на ближайший депутатский прием.

ЛДПР пригласит на слушания людей, которые имеют отношение к домам, подпадающим под программу реновации, и занимают активную гражданскую позицию, сказал РБК депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, в частности, будут приглашены координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов и журналист Екатерина Винокурова, участвовавшая в организации митинга в Москве против реновации 14 мая.

КПРФ позовет на слушания жителей, которые активно выступали по теме реновации на встречах с депутатами-коммунистами в Москве и находятся «на связи с партией», сказал РБК депутат Госдумы от коммунистов Денис Парфенов.

Оппозиционным фракциям разрешили позвать только по 10 человек, уточнили собеседник РБК в Думе. Депутат Мосгордумы от КПРФ, один из организаторов митинга против реновации 14 мая Елена Шувалова рассказала РБК, что идет на парламентские слушания. Однако многие активисты, выступавшие против программы сноса, не могут туда попасть, утверждает она. Участие жителей в парламентских слушаниях важно, но только если москвичам дадут слово, что не гарантировано, полагает Шувалова.

Поправки​

Окончательный срок предоставления поправок ко второму чтению закона о реновации — 3 июня, принять его парламентарии намерены 9 июня, рассказал Володин. «Если в ходе парламентских слушаний поступят еще предложения, мы оставляем за собой право подготовить поправки и внести их в зале», — подчеркнул он.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ранее к закону о реновации поступили поправки от всех четырех думских фракций и от правительства. Они предполагают исключение из законопроекта пункта, позволяющего столичным властям определять содержание договора с жителями сносимых домов о переселении. Согласно поправкам, если через 90 дней после того как власти направят жильцу предложение о новой жилплощади договор не будет подписан, собственника могут переселить по суду. В первой версии законопроекта срок на раздумья для жителей домов составлял 60 дней. Депутаты убрали из документа положение о том, что граждане не смогут обжаловать судебное решение о выселении. Еще добавлена норма, что право собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке не может быть прекращено раньше, чем предоставлена новая жилплощадь. В первоначальном варианте законопроекта таких гарантий прописано не было.

Правительство прописывает деятельность будущего фонда реновации, который может выступать заказчиком и застройщиком по программе. Фонд будет унитарной некоммерческой организацией, чью работу регулируют федеральные нормативы: Гражданский кодекс и закон о некоммерческих организациях.

Ко второму чтению будут учтены и депутатские, и правительственные поправки, «мы их не делим», подчеркнул Володин. По словам спикера, исходить Дума будет из того, «какие нормы наиболее эффективно будут решать проблемы москвичей». Он уверен, что большинство вопросов, которые возникали у москвичей после принятия инициативы в первом чтении, «мы [депутаты] решили».

Политолог Алексей Макаркин не исключил в комментарии РБК, что по итогам парламентских слушаний в законопроекте могут появиться дополнительные поправки. «Не исключаю того, что это может быть частью неформальных договоренностей с парламентской оппозицией. Они явно приведут туда людей, которые могут заявить о необходимости дополнительных изменений, и это может быть учтено», — отметил эксперт.