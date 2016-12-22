В Госдуме предложили блокировать сайты запрещенных организаций без суда

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение коллег законопроект, который предусматривает возможность блокировки сайтов запрещенных в России организаций без решения суда. Документ зарегистрирован в электронной базе данных Госдумы.
Авторами законодательной инициативы выступили единоросс Юрий Швыткин, член партии «Справедливая Россия» Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко.
Из пояснительной записки к документу следует, что в статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) предлагается закрепить возможность ограничивать доступ к информационным ресурсам запрещенных в России организаций без решения суда, уточняет «Интерфакс».
По мнению авторов поправки, это позволит правоохранительным и надзорным органам своевременно предотвращать распространение материалов таких групп среди пользователей интернета.
В настоящее время запрещенными на территории России являются 27 иностранных и международных организаций. Суды Российской Федерации признали все эти структуры террористическими.
В пояснительной записке к законопроекту также указано, что в российском законодательстве с мая 2015 года действует норма о возможности признания нежелательными организаций, которые представляют угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности. Сейчас в России таких организаций 11, список опубликован на сайте Министерства юстиции.
Подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, которые направлены «на дискредитацию внутренней и внешней политики России», считают авторы законопроекта (цитата по «РИА Новости»).
«При этом ни один из сайтов, используемых данными организациями, не заблокирован», — указывают авторы проекта, так как процедура их блокировки в соответствии с российскими законами сложна.