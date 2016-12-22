Медведев утвердил стратегию повышения финансовой грамотности россиян

Премьер Дмитрий Медведев утвердил стратегию повышения финансовой грамотности граждан страны. Финансово грамотный гражданин, говорится в документе, должен жить по средствам и заботиться о формировании своей пенсии

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности граждан России на 2017–2023 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 25 сентября 2017 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Разработкой стратегии занимался Минфин. «Цель Стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества», — говорится в справке к документу.

В разделе «Общие положения» стратегии говорится, что «уровень финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока еще достаточно низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон». По мнению авторов документа, «навыки личного финансового планирования и формирования финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства российских домохозяйств».

Письменный учет личных доходов и расходов, говорится в стратегии, ведется только в 25% российских домохозяйств, обеспечить финансово свою пенсию стремится только треть россиян. Столько же обращают внимание на доходность и гарантию сохранности сбережений при выборе инструментов для управления накоплениями.

«Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей», — заявили авторы стратегии.

Среди главных проблем, которые предстоит решить, названы патернализм (возложение ответственности за личные финансовые решения на государство), отсутствие доверия к финансовой системе, несовершенство законодательства, низкая информированность населения о защите прав потребителей и пенсионных правах и другие.

Финансово грамотный гражданин должен «следить за состоянием личных финансов, планировать свои доходы и расходы, формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств». Также такой гражданин должен жить по средствам, рационально выбирать финансовые услуги и избегать несоразмерных доходам долгов, быть способным распознавать признаки финансового мошенничества, уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг, вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.

Стратегия будет выполняться в два этапа. На первом (2017–2019 годы) будет проведет комплексный анализ, в ходе которого ее цели и задачи могут быть скорректированы. На втором (2019–2023 годы) предусматривает выполнение плана мероприятий по выполнению стратегии, который еще предстоит утвердить.