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СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы
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СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы
Политика, 01:52
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СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы
Вашингтон собирается объявить об отзыве большинства сотрудников своей дипмиссии на Кубе, узнал CBS News. Ранее в США допустили закрытие своего посольства после «акустических атак» на дипломатов в республике
Посольство США на Кубе (Фото: Ramon Espinosa / AP)

США планируют объявить об отзыве большого количества сотрудников американского посольства на Кубе. Об этом CBS News рассказали два источника в Белом доме.

К таким мерам Вашингтон, по их данным, собирается прибегнуть в ответ на «акустические атаки», которым на острове подверглись дипломаты из США. Таким образом в республике останется только «основной персонал» дипмиссии, пояснили собеседники телеканала. Соответствующий меморандум, по их словам, уже направлен госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Ранее, 27 сентября, он провел «откровенную и решительную» беседу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. В ходе этих переговоров, как уточнили позже в американском внешнеполитическом ведомстве, глава Госдепа выразил озабоченность «акустическими атаками» на дипломатов.

Однако как рассказал CBS News главный сотрудник американской службы безопасности, который занимается расследованием «акустических инцидентов» на Кубе, основным итогом этой встречи стало то, что Гавана в очередной раз полностью отвергла нападения на представителей американской дипмиссии.

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Глава МИД Кубы, по информации собеседника телеканала, заявил о том, что «кубинское правительство никогда не совершало каких-либо нападений на дипломатов», а также «никогда не позволяло и никогда не позволит использовать [для совершения подобных атак] свою территорию третьим лицам». Помимо этого, как уточнил источник CBS News, Бруно Родригес Паррилья заверил Тиллерсона, что кубинские власти до сих пор не обнаружили каких-либо доказательств относительно причин возникновения нарушений здоровья, о которых сообщают американские дипломаты».​

Об «акустических атаках» на работников посольства США на Кубе стало известно в августе. По данным Госдепартамента, от этих инцидентов пострадал по меньшей мере 21 человек — у всех них были выявлены проблемы с нервной системой. Власти США обвинили в случившемся кубинское правительство, однако Гавана эти обвинения отвергла. Расследованием произошедшего занялись американские правоохранительные органы, в том числе ФБР.

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Позже Associated Press со ссылкой на «дюжину» источников, знакомых со следствием, сообщило о том, что одной из версией случившегося является возможная причастность к «атакам» на дипломатов «третьей стороны». В качестве последней собеседники агентства называли такие страны, как Россия, Иран, КНДР и Венесуэла. Однако доказательств своей точки зрения они представить так и не смогли.

После этого несколько сенаторов-республиканцев обратились к Тиллерсону с просьбой объявить кубинских дипломатов в США персонами нон грата и закрыть посольство в республике. На это госсекретарь затем отреагировал словами: «Этот вопрос [о закрытии посольства] находится на рассмотрении».​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , Куба , акустическая атака
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