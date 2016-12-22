Берлин выступил против «ледникового периода» в отношениях России и Запада

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль рассказал об опасениях Европы, что новые санкции приведут к «ледниковому периоду» в отношениях России и Запада. «Мы не хотим полностью разрушать наши деловые отношения с Россией», — сказал он

Зигмар Габриэль (Фото: Thomas Peter / Reuters / EPA)

Германия и Европа хотят убедиться, что новые антироссийские санкции США не приведут к новому «ледниковому периоду» в отношениях России и Запада. Такое заявление сделал во вторник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Reuters.

Министр сообщил, что на встрече в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном поднимал вопрос об антироссийских санкциях. Глава МИД ФРГ добавил, что благодарен, что президент США Дональд Трамп согласился согласовать дальнейшие меры в отношении России с европейскими партнерами.

​«Мы, европейцы, очень обеспокоены тем, что они [санкции] будут иметь непредвиденные последствия для Европы. Мы не хотим полностью разрушать наши деловые отношения с Россией, особенно в энергетическом секторе», — сказал Габриэль.

Трамп 2 августа подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Габриэль и ранее выступал против расширения антироссийских санкций. Он отмечал, что новые ограничительные меры отражаются и на европейских компаниях, участвующих в энергетических проектах в России, которые подвергаются штрафам за нарушение американского законодательства.

Габриэль сказал, что европейские лидеры обеспокоены тем, что новые санкции будут иметь не только экономические последствия, но также могут «привести к новому ледниковому периоду в отношениях между Россией, Соединенными Штатами и Западом».

В то же время, несмотря на опасения Европы по поводу антироссийских санкций, Габриэль заявил о необходимости выполнения Москвой своих обязательств в рамках реализации минских соглашений. «Это станет отправной точкой для улучшения отношений», — сказал Габриэль.

29 августа канцлер ФРГ заявила, что санкции ЕС будут сняты с России, когда будет устранена причина их введения — кризис на Украине. «Если Россия выполнит свою часть минских соглашений, мы исполним требование о снятии санкций с России», — подчеркнула Меркель.

В конце прошлой недели Габриэль предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» между Востоком и Западом, а Германия в этой войне окажется прямо на линии фронта. Министр считает, что, имея дело с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Германия получила соседей с Востока и Запада, которые верят «не в силу права, а право сильного».