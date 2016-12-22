Победитель конкурса на популяризацию выборов запросил у ЦИКа 35 млн руб.

ЦИК подвел итоги конкурса по созданию концепции информационно-разъяснительной работы перед президентскими выборами 2018 года. Компания-победитель запросила за свою работу 35–37 млн руб.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Конкурс на 35 млн

Компания «ИМА-консалтинг» стала победителем творческого конкурса Центральной избирательной комиссии на освещение ее деятельности перед президентскими выборами 2018 года. Она запросила за свою работу 35–37 млн руб., рассказали РБК члены ЦИКа Александр Клюкин и Николай Булаев и подтвердил генеральный директор этой фирмы Вартан Саркисов.

Пресс-служба ЦИКа к моменту публикации не смогла ответить на запрос РБК.

Саркисов в разговоре с РБК подчеркнул, что речь идет о 35 млн на реализацию проекта, но сумма в будущем может измениться, так как ЦИК планирует разработать еще одно техническое задание. «Но порядок сумм [на реализацию конкурса] такой», — отметил он. ЦИК согласился с суммой 35 млн, которую запросила фирма-победитель, сказали собеседники РБК.

По словам Саркисова, компания будет работать «со всеми возможными информационными каналами, по которым можно доносить информацию о выборах». Речь идет о наружной рекламе, видео- и аудиороликах, рекламе в интернете, работе с соцсетями и СМИ.

«Предполагается и достаточно большой объем исследовательско-аналитической работы», — добавил Саркисов. По его словам, «ИМА-консалтинг» планирует мониторить информационное поле и проводить социологические исследования, чтобы опробовать собственные рекламные концепции. Компания также разработает креативную концепцию выборов — логотип, единый фирменный стиль и линейку сувенирной продукции. Еще одно направление работы — взаимодействие с экспертами и проведение пиар-мероприятий, пропагандирующих будущие выборы, пояснил Саркисов.

Ранее РБК сообщил, что digital-стратегией перед президентскими выборами может заняться Mail.Ru Group, которая, не исключено, осуществит эту работу как субподрядчик. Саркисов не исключил взаимодействие с субподрядчиками, но добавил, что отдельной digital-стратегии в рамках своей концепции его фирма разрабатывать не планирует. «Думаю, это будет скорее комплексный подход, про Mail.Ru Group сказать ничего не могу», — сообщил он.

В творческом конкурсе ЦИКа принимали участие еще шесть компаний: «Михайлов и партнеры», iMars, агентство «Полилог», бюро «Стратегические коммуникации», коммуникационное агентство АГТ и компания «Р.И.М. Портер Новелли».

О проведении конкурса ЦИК объявил 19 июля. Победителя определяла в ходе тайного голосования рабочая группа под руководством Николая Булаева. Согласно техническому заданию концепция должна состоять из нескольких элементов. Участники конкурса обязаны были придумать мероприятия для «разных сегментов аудитории», предложить методику проведения связанных с выборами соцопросов, визуальный стиль кампании, сценарии информационных видеороликов и план работы со СМИ.

Компания орденоносца​

«ИМА-консалтинг» основана в 1999 году и входит в группу ИМА. Президентом группы является политтехнолог Андрей Гнатюк, который в 2008 году после выборов в Госдуму и выборов президента получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Компания занимается в том числе PR-сопровождением, аналитикой, тренингами и GR (связи с органами государственной власти). По данным доклада «Трансперенси Интернешнл», в 2014–2016 годах «ИМА-консалтинг» получила 52 контракта на проведение социологических исследований на 132,6 млн руб. Всего группа и аффилированные с ней компании получили около 400 госконтрактов на сумму 2,5 млрд руб. за последние шесть лет.

Помимо «ИМА-консалтинг» в структуру группы ИМА входят «Алекс-консалтинг», «ИМА-пресс», ИНКА и другие компании. Также в составе холдинга — некоммерческий Фонд развития сотрудничества с Китаем, основанный в 2005 году. С 2004 года группа является официальной дирекцией форума-диалога Россия — Италия, созданного по инициативе президента России Владимира Путина и председателя совета министров Италии Сильвио Берлускони.

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами ООО «ИМА-консалтинг» являются Андрей Гнатюк и Вартан Саркисов (принадлежит 65 и 35% соответственно). Выручка ООО за 2015 год (более поздние данные не раскрывались) составила 218,7 млн руб. В числе клиентов агентства в 2017 году — префектура Южного административного округа Москвы (сумма контракта — 39,368 млн руб.), Федеральное агентство по делам национальностей (3,74 млн руб.), Москомархитектура (24,5 млн руб.). В предыдущие годы контрагентами компании указаны, в частности, аппараты совета депутатов нескольких округов Москвы, управы различных районов Москвы, Российская академия образования и другие госструктуры.