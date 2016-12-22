Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,07 58,61 EUR Нал. 71,07 70,47 USD Бирж. 58,78 +0,35 EUR Бирж. 70,68 +0,70 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1987,01 -0,01% РТС 1064,80 -0,37% Brent 51,66 -0,75% DJIA 21807,97 -0,00% Nasdaq 6278,20 -0,08% FTSE 7337,29 -0,87%
На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса
Лента новостей
Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения главе «БалтСтроя» 18:11, Общество На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса 18:05, Политика Второй по величине девелопер жилья в России отчитался об убытках 18:05, Бизнес Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя 18:04, Политика Молдавия попробует внести в ООН вопрос о выводе российских войск 18:03, Политика СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького 18:03, Общество Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона 17:53, Политика Беднейшая страна СНГ решила выйти на рынок евробондов 17:51, Экономика «Сургутнефтегаз» начал поставлять топливо в Южную Америку 17:50, Бизнес Федун уверен в продолжении сотрудничества «Открытия» со «Спартаком» 17:48, Бизнес Главы ООН и НАТО осудили новый пуск ракеты КНДР 17:39, Политика Акции «ФК Открытие» выросли на 2% на новости о санации 17:38, Финансы СМИ сообщили о серии обысков в Петербурге по делу о незаконной миграции 17:36, Общество Центробанк Узбекистана анонсировал открытие первых пунктов обмена валюты 17:30, Экономика В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на полицейских на АЗС 17:28, Общество Во Владимирской области пенсионер обстрелял шумевших детей из пневматики 17:26, Общество Суд оставил математика Богатова под домашним арестом до 7 октября 17:23, Общество ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 17:06, Финансы Майкл Джордан поддержал стартап Gigster 17:00, Бизнес Черные дыры: что не так с российской космической программой 17:00, Мнение Медведев передал Минобороны часть акватории Невы 16:57, Политика В Исландии запретили иностранные имена для лошадей 16:53, Общество Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на мюзикле «Норд-Ост» 16:52, Общество ЦБ в ближайшее время объявит решение по банку «ФК Открытие» 16:46, Финансы В Кении начнут отправлять в тюрьму за пластиковые пакеты 16:46, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 16:45, РБК и Билайн Ростуризм предложил провести Год российского гостеприимства 16:37, Общество Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко отказался возвращаться в Россию 16:36, Политика
На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса
Украинский кризис, 18:05
0
На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса
Украинские активисты «накопили силы за лето» и переходят ко второму этапу блокады с Донбассом, рассказал один из ее организаторов, депутат Верховной рады от «Самопомощи» Семен Семенченко
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Украинские активисты готовятся начать второй этап торговой блокады с Донбассом. Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады «Самопомощь» Семен Семенченко, который выступал организатором первой волны блокады.

«Сейчас мы переходим ко второму этапу блокады. За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействует в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества», — сказал депутат.

Он также рассказал, «каких результатов» удалось достичь в результате торговой блокады Донбасса, начатой в конце прошлого года. Во-первых, по его словам, торговая блокада «легализована указом президента и решением СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины]» и появились «серьезные результаты по укреплению национальной безопасности и нашей экономики».

«В частности, в результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, которое ранее закупалось у оккупанта, что пополняло его бюджет, это первое», — отметил Семенченко.

Вторым достижение блокады депутат назвал тот факт, что Киев начал покупать антрацитовый уголь в США — «стране, которая не воюет» с Украиной. В-третьих, по его словам, вопреки прогнозам ​гривна укрепилась, ВВП страны увеличился, и «никакого коллапса у нас нет». «Наоборот, работа «Энергоатома» увеличилась, соответственно, увеличился и экспорт электроэнергии за границу», — сказал Семенченко.

В конце прошлого года бойцы украинских добровольческих батальонов начали блокировать железнодорожное сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В марте премьер страны Владимир Гройсман говорил, что торгово-энергетическая блокада Донбасса ежемесячно приносит Киеву 2–4 млрд грн ($74–150 млн) убытков. Тогда же он говорил, что ответственность за блокаду Донбасса лежит на России.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Донбасс , блокада
Главное
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
Волкер рассказал о готовности России «жить» с Донбассом в статус-кво Политика
Порошенко заявил о гибели 10 тыс. украинцев из-за конфликта в Донбассе Политика
Порошенко попросит ООН ввести миротворцев в Донбасс Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку