На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса

Украинские активисты «накопили силы за лето» и переходят ко второму этапу блокады с Донбассом, рассказал один из ее организаторов, депутат Верховной рады от «Самопомощи» Семен Семенченко

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Украинские активисты готовятся начать второй этап торговой блокады с Донбассом. Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады «Самопомощь» Семен Семенченко, который выступал организатором первой волны блокады.

«Сейчас мы переходим ко второму этапу блокады. За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействует в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества», — сказал депутат.

Он также рассказал, «каких результатов» удалось достичь в результате торговой блокады Донбасса, начатой в конце прошлого года. Во-первых, по его словам, торговая блокада «легализована указом президента и решением СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины]» и появились «серьезные результаты по укреплению национальной безопасности и нашей экономики».

«В частности, в результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, которое ранее закупалось у оккупанта, что пополняло его бюджет, это первое», — отметил Семенченко.

Вторым достижение блокады депутат назвал тот факт, что Киев начал покупать антрацитовый уголь в США — «стране, которая не воюет» с Украиной. В-третьих, по его словам, вопреки прогнозам ​гривна укрепилась, ВВП страны увеличился, и «никакого коллапса у нас нет». «Наоборот, работа «Энергоатома» увеличилась, соответственно, увеличился и экспорт электроэнергии за границу», — сказал Семенченко.

В конце прошлого года бойцы украинских добровольческих батальонов начали блокировать железнодорожное сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В марте премьер страны Владимир Гройсман говорил, что торгово-энергетическая блокада Донбасса ежемесячно приносит Киеву 2–4 млрд грн ($74–150 млн) убытков. Тогда же он говорил, что ответственность за блокаду Донбасса лежит на России.