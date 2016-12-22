«РИА Новости» сообщили об уходе на пенсию организатора ареста Улюкаева

Бывший глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ Олег Феоктистов уходит на пенсию, приказ готовится, рассказали источники. Феоктистов пришел в нефтяную компанию из ФСБ и играл активную роль в деле Улюкаева

Алексей Улюкаев (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Генерал Олег Феоктистов, ранее занимавший должность замглавы управления собственной безопасности ФСБ, уходит на пенсию, соответствующий приказ готовится, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников в правоохранительных органах.

«Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — заявил один из источников.

Агентство отмечает, что не располагает комментарием со стороны ФСБ.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что Феоктистов играл решающую роль в задержании бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого задержали 14 ноября в офисе «Роснефти» по подозрению в получении взятки в $2 млн. Министра задержали с поличным, по версии обвинения, взятку чиновник просил за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти» «Роснефтью».

Феоктистов в это время работал в «Роснефти» в должности начальника службы безопасности компании, а до августа 2016 года он работал в ФСБ. Собеседники РБК назвали его «одним из самых влиятельных силовиков» в России.

О том, что Феоктистов «лично принял участие» в оперативных действиях по делу Улюкаеву, сообщала и «Новая газета».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин официально заявил о том, что Феоктистов покинул «Роснефть», 10 марта 2017 года. Сечин пояснил, что тот «вернулся на службу». Близкий к ФСБ источник РБК тогда заявил, что к уходу Феоктистова привело в том числе «подозрение в нелояльности к Сечину» и что ему найдут «новое место прикомандирования».

При этом источники РБК в «Роснефти» и «Башнефти» рассказывали, что увольнение генерала из нефтяной компании стало неожиданностью: ему готовили кабинет в новом офисе у Триумфальной площади.

Газета «Коммерсантъ» передавала со ссылкой на источники, что Феоктистов может занять пост заместителя начальника руководителя службы экономической безопасности ФСБ.

Издание The Bell со ссылкой ну двух источников, близких к спецслужбам, и на еще одного, близкого к «Роснефти», 16 августа сообщило, что «новой должности в ФСБ генерал так и не получил»: власти оказались недовольны «слишком активным участием» спецслужбы в делах «Роснефти».​​