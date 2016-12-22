Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,90 58,38 EUR Нал. 70,66 70,01 USD Бирж. 58,58 +0,14 EUR Бирж. 70,50 +0,52 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1976,35 -0,54% РТС 1062,95 -0,54% Brent 51,87 -0,35% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7322,54 -1,07%
«РИА Новости» сообщили об уходе на пенсию организатора ареста Улюкаева
Лента новостей
Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского моста 10:25, Общество Росгидромет отверг обвинения Генпрокуратуры в неточных прогнозах 10:06, Общество Три года после золота: что стало с российскими чемпионами Сочи-2014 10:06, Спорт МИД рассказал о попытках убедить США не выходить из ядерной сделки 10:01, Политика Волгоградский губернатор доложил Путину о признании поджигателя 09:59, Политика S7 продала «Еврофинансам» 10% дочерней авиакомпании «Сибирь» 09:53, Бизнес В районе посольства США в Кабуле произошел взрыв 09:34, Общество Путин назвал «серьезным делом» пожары в Волгоградской области 09:17, Общество Трейдеры забеспокоились из-за падения фьючерсов после пуска ракеты КНДР 09:17, Финансы «Яндекс» объяснил исчезновение острова Сахалин со своих карт 09:02, Общество СК сообщил о задержании владелицы сгоревшего в Красноярске пансионата 08:57, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 08:54, Партнерский материал Адвокат Учителя пожаловался Колокольцеву на бездействие его сотрудников 08:45, Общество Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке прогноза урагана в Москве 08:33, Общество Москва пообещала «зеркально» ответить США при осложнении работы дипмиссий 08:08, Политика Как ФТС раскрыла крупнейшую схему поставки санкционных товаров. Главное 08:00, Политика Стать киборгом: как бывший IT-консультант зарабатывает на вживлении чипов 08:00, Технологии и медиа «Коммерсантъ» узнал об открытом уроке Путина для школьников 1 сентября 07:46, Политика В Красноярском крае начальника колонии задержали за взятку в 5 млн руб. 07:33, Общество В МИДе заявили об эскалации вокруг КНДР из-за военных учений США 07:14, Политика Этапированный на 1878 км подал жалобу в ЕСПЧ в обход российских судов 07:00, Общество СМИ узнали о придуманном в Белом доме прозвище для Иванки Трамп 06:44, Политика В результате поджога жилого дома под Томском погибли три человека 06:33, Общество «Умывший» пассажиров зеленкой таксист из Хабаровска явился в полицию 06:21, Общество «Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин 05:51, Общество Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею 05:34, Политика Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана 05:23, Общество В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека 04:55, Общество
«РИА Новости» сообщили об уходе на пенсию организатора ареста Улюкаева
Политика, 10:32
0
«РИА Новости» сообщили об уходе на пенсию организатора ареста Улюкаева
Бывший глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ Олег Феоктистов уходит на пенсию, приказ готовится, рассказали источники. Феоктистов пришел в нефтяную компанию из ФСБ и играл активную роль в деле Улюкаева
Алексей Улюкаев (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Генерал Олег Феоктистов, ранее занимавший должность замглавы управления собственной безопасности ФСБ, уходит на пенсию, соответствующий приказ готовится, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников в правоохранительных органах.

«Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — заявил один из источников.

Агентство отмечает, что не располагает комментарием со стороны ФСБ.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что Феоктистов играл решающую роль в задержании бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого задержали 14 ноября в офисе «Роснефти» по подозрению в получении взятки в $2 млн. Министра задержали с поличным, по версии обвинения, взятку чиновник просил за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти» «Роснефтью».

Феоктистов в это время работал в «Роснефти» в должности начальника службы безопасности компании, а до августа 2016 года он работал в ФСБ. Собеседники РБК назвали его «одним из самых влиятельных силовиков» в России.

Дело Улюкаева: главные факты о процессе над бывшим министром
Политика

О том, что Феоктистов «лично принял участие» в оперативных действиях по делу Улюкаеву, сообщала и «Новая газета».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин официально заявил о том, что Феоктистов покинул «Роснефть», 10 марта 2017 года. Сечин пояснил, что тот «вернулся на службу». Близкий к ФСБ источник РБК тогда заявил, что к уходу Феоктистова привело в том числе «подозрение в нелояльности к Сечину» и что ему найдут «новое место прикомандирования».

При этом источники РБК в «Роснефти» и «Башнефти» рассказывали, что увольнение генерала из нефтяной компании стало неожиданностью: ему готовили кабинет в новом офисе у Триумфальной площади.

Газета «Коммерсантъ» передавала со ссылкой на источники, что Феоктистов может занять пост заместителя начальника руководителя службы экономической безопасности ФСБ.

Издание The Bell со ссылкой ну двух источников, близких к спецслужбам, и на еще одного, близкого к «Роснефти», 16 августа сообщило, что «новой должности в ФСБ генерал так и не получил»: власти оказались недовольны «слишком активным участием» спецслужбы в делах «Роснефти».​​

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ФСБ , «Роснефть» , Олег Феоктистов
Главное
S7 продала «Еврофинансам» 10% дочерней авиакомпании «Сибирь» Бизнес
Материалы по теме
СМИ узнали подробности ухода организатора ареста Улюкаева из «Роснефти» Общество
В «Роснефти» назначили нового руководителя аппарата главы компании Бизнес
«Роснефть» нашла преемника генералу ФСБ Феоктистову Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку