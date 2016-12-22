Макрон назвал Sputnik и RT «органами лживой пропаганды»

На совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон заявил, что считает российские СМИ RT и Sputnik «органами пропаганды». Позднее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с такой оценкой не согласны

Эмманюэль Макрон (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эмманэюль Макрон ответил на вопрос о том, почему в его предвыборный штаб не пустили журналистов российских изданий Sputnik и RT (Russia Today). Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, он сохраняет отличные отношения с иностранными журналистами, но, «когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты». Французский лидер, в частности, назвал Sputnik и RT «органами по оказанию влияния», которые распространяли «ложь» о нем лично и его предвыборной кампании.

«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — заявил французский лидер. Поэтому, по его словам, журналистов этих СМИ не пустили в его предвыборный штаб. В заключение Макрон добавил, что по этому вопросу «он не намерен уступать».

Макрон о журналистах RT и Sputnik (Видео: YouTube / RT на русском)

Во время пресс-конференции Путин не стал комментировать слова Макрона. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал мнение Кремля о позиции президента Франции. «Мы не согласны с такой оценкой», — сказал Песков «РИА Новости».

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание Макрона в своем Twitter: «Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России». Она также назвала слова Макрона «дешевым водевилем».

Предвыборная команда Макрона отказала в аккредитации RT и Sputnik 27 апреля. Пресс-секретарь Макрона тогда назвал российские издания «двуглавой сущностью», обвинив их в публикации государственной пропаганды и фейковых новостей, передает Reuters. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на решение штаба Макрона заявила, что Москва рассматривает запрет как «преднамеренную и неприкрытую дискриминацию в отношении российских СМИ» со стороны кандидата в президенты государства, которое исторически было чутким в отношении свободы слова.