В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата

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Молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Пока что неизвестны имена всех, кого именно коснулись санкции. Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение «возмутительным»

Пятеро российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Молдавии, об этом сообщает местное издание Publika со ссылкой на пресс-секретаря МИД Молдавии Анну Самсон.

«РИА Новостям» в российском посольстве сообщили, что изучают ноту об объявлении персонами нон грата пятерых российских дипломатов, тем самым подтвердив факт ее получения.

По данным «Интерфакса», дипломатам предписано покинуть страну в течение 24 часов. Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил эту информацию, не назвав имен высланных работников МИДа.​

Один из высланных дипломатов — помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин, утверждает «Интерфакс». В марте 2017 года спецслужбы Молдавии обвинили бывшего депутата парламента страны Юрия Болбочану в передаче «секретной информации» Грудину. 20 марта Болбочану арестовали на 30 суток, его обвиняют по ст. 337 (измена Родине) и ст. 338 (шпионаж) УК Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов. В своем Facebook он отметил, что решение правительства страны является «возмутительным» и «направленным против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией». «Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем», — заключил молдавский лидер.

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года, в своей предвыборной кампании он открыто заявлял о планах восстановить стратегическое партнерство с Россией. В то же время правительство Молдавии возглавляет член Демократической партии Молдавии Павел Филип. Демократы выступают из интеграцию с Евросоюзом.

«Этот шаг — в чистом виде следствие конфликта между пророссийским президентом Додоном и проевропейским правительством, следствие затянувшегося двоевластия в стране», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета по делам СНГ российской Госдумы Константин Затулин. Он объяснил, что Додон не мог знать об этом решении и не мог повлиять на него, так как его полномочия ограничены.

Депутат указал, что Россия вправе ответить на недружественный шаг взаимно или симметрично, однако в ряде случаев, как это было с высылкой российских дипломатов из США в конце прошлого года, отказывалась от таких действий, чтобы не усугублять дипломатический кризис.