В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата

Пятеро российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Молдавии, об этом сообщает местное издание Publika со ссылкой на пресс-секретаря МИД Молдавии Анну Самсон.
«РИА Новостям» в российском посольстве сообщили, что изучают ноту об объявлении персонами нон грата пятерых российских дипломатов, тем самым подтвердив факт ее получения.
По данным «Интерфакса», дипломатам предписано покинуть страну в течение 24 часов. Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил эту информацию, не назвав имен высланных работников МИДа.
Один из высланных дипломатов — помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин, утверждает «Интерфакс». В марте 2017 года спецслужбы Молдавии обвинили бывшего депутата парламента страны Юрия Болбочану в передаче «секретной информации» Грудину. 20 марта Болбочану арестовали на 30 суток, его обвиняют по ст. 337 (измена Родине) и ст. 338 (шпионаж) УК Молдавии.
Президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов. В своем Facebook он отметил, что решение правительства страны является «возмутительным» и «направленным против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией». «Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем», — заключил молдавский лидер.
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года, в своей предвыборной кампании он открыто заявлял о планах восстановить стратегическое партнерство с Россией. В то же время правительство Молдавии возглавляет член Демократической партии Молдавии Павел Филип. Демократы выступают из интеграцию с Евросоюзом.
«Этот шаг — в чистом виде следствие конфликта между пророссийским президентом Додоном и проевропейским правительством, следствие затянувшегося двоевластия в стране», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета по делам СНГ российской Госдумы Константин Затулин. Он объяснил, что Додон не мог знать об этом решении и не мог повлиять на него, так как его полномочия ограничены.
Депутат указал, что Россия вправе ответить на недружественный шаг взаимно или симметрично, однако в ряде случаев, как это было с высылкой российских дипломатов из США в конце прошлого года, отказывалась от таких действий, чтобы не усугублять дипломатический кризис.