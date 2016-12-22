Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне 19:14 Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек 18:43 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата 19:27 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам 17:55 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США 19:36 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора 19:26 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова 18:15 Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате 14:02 Французские деятели искусства осудили задержание Серебренникова 16:47 Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне убийства 14:20 Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем 13:04 Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж 16:33
Лента новостей 20:01 МСК
Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» Политика, 19:44 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США Технологии и медиа, 19:36 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет Общество, 19:35 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата Политика, 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Политика, 19:26 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Бизнес, 19:23 Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне Политика, 19:14 «Барселона» оценила своего вратаря в €180 млн Спорт, 19:14 Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве Общество, 19:13 Путин объяснил визит Ле Пен в Москву Политика, 19:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,45 Продажа 56,52 EUR НАЛ. 63,15 63,20 Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок Общество, 18:55 Город-сайт: как в мире создаются технопарки Фотогалерея, 18:48 Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель» Политика, 18:44 Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек Общество, 18:43 Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент Общество, 18:40 Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве Финансы, 18:30 СК заявил о гибели семи человек при урагане в Москве Общество, 18:26 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова Политика, 18:15 Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа Политика, 18:14 Наследники Европы: как излечить россиян от ностальгии по империи Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Мнение, 18:13 СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве Общество, 18:04 МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории Политика, 18:01 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран Бизнес, 17:59 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам Политика, 17:55 СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве Общество, 17:54 Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес, 17:40 Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве Общество, 17:36
Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне
Материалы по теме Глава парламента Чечни ответил на обвинения в издевательствах над геями В парламенте Чечни ответили на доклад HRW о преследовании геев В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями
19:14
Павел Казарновский
Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Фото: Stephane De Sakutin / Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию с преследованиями геев в Чечне. Сам Путин комментировать эту тему не стал

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с геями в Чечне. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, которые продолжались три часа. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24»

Макрон рассказал, что среди тем его разговора с Путиным были «ЛГБТ в Чечне, а также НКО в России». «Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — сказал Макрон.

Французский президент отметил, что Путин сообщил ему, что «несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию».

По словам Макрона, для Франции важно, чтобы «соблюдались права всех меньшинств, всех людей, всего гражданского общества». «Это соответствует нашим ценностям», — заключил Макрон.

В начале апреля 2017 года «Новая газета» выпустила серию статей о притеснении гомосексуалистов в Чечне. По информации издания, по подозрению в гомосексуальности были задержаны около ста мужчин, несколько убиты. Позднее, 22 мая, «Новая газета» сообщила, что передала следствию данные о трех убитых в Чечне из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, среди которых был сотрудник Росгвардии. В Росгвардии называли эту информацию не соответствующей действительности.

По данным «Новой», преследованием мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации занимались как их родственники, так и органы власти. Позже об этом же сообщила в своем докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). HRW заявила, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично участвовал в издевательствах над незаконно задержанными гомосексуалистами. Сам Даудов назвал доклад HRW «дешевой клеветой».

В Чечне неоднократно опровергали сообщения о притеснениях геев. Так, глава республики Рамзан Кадыров в ходе встречи с Владимиром Путиным назвал статью «Новой газеты» «провокацией».

Макрон уже не первый лидер европейского государства, который в разговоре с Путиным поднимает тему притеснения гомосексуалистов в Чечне. 2 мая во время встречи в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента Владимира Путина заняться проблемой преследования геев в Чечне. По словам Меркель, в ходе переговоров с Путиным она попросила его «о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств». 

Теги
Владимир Путин, Чечня, Эмманюэль Макрон
Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Известный российский спортсмен решил сдать мандат депутата Госдумы
Яхта российского олигарха отличилась на вечеринке в Каннах
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку