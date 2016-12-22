Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию с преследованиями геев в Чечне. Сам Путин комментировать эту тему не стал

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с геями в Чечне. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, которые продолжались три часа. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24»

Макрон рассказал, что среди тем его разговора с Путиным были «ЛГБТ в Чечне, а также НКО в России». «Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — сказал Макрон.

Французский президент отметил, что Путин сообщил ему, что «несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию».

По словам Макрона, для Франции важно, чтобы «соблюдались права всех меньшинств, всех людей, всего гражданского общества». «Это соответствует нашим ценностям», — заключил Макрон.

В начале апреля 2017 года «Новая газета» выпустила серию статей о притеснении гомосексуалистов в Чечне. По информации издания, по подозрению в гомосексуальности были задержаны около ста мужчин, несколько убиты. Позднее, 22 мая, «Новая газета» сообщила, что передала следствию данные о трех убитых в Чечне из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, среди которых был сотрудник Росгвардии. В Росгвардии называли эту информацию не соответствующей действительности.

По данным «Новой», преследованием мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации занимались как их родственники, так и органы власти. Позже об этом же сообщила в своем докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). HRW заявила, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично участвовал в издевательствах над незаконно задержанными гомосексуалистами. Сам Даудов назвал доклад HRW «дешевой клеветой».



В Чечне неоднократно опровергали сообщения о притеснениях геев. Так, глава республики Рамзан Кадыров в ходе встречи с Владимиром Путиным назвал статью «Новой газеты» «провокацией».

Макрон уже не первый лидер европейского государства, который в разговоре с Путиным поднимает тему притеснения гомосексуалистов в Чечне. 2 мая во время встречи в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента Владимира Путина заняться проблемой преследования геев в Чечне. По словам Меркель, в ходе переговоров с Путиным она попросила его «о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств».