Навальный рассказал об источниках состояния Усманова

Алексей Навальный Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный ответил миллиардеру Алишеру Усманову на обвинения во лжи. Навальный рассказал о том, как предприниматель строил свой бизнес в 1990-х

Навальный указал на то, что Усманов, рассказывая про свой бизнес, ссылается на события «последних лет десяти». «Дело в том, что Алишер Бурханович рассказывает нам свою историю с середины», — написал Навальный в своем блоге. Навальный отметил, что для ответа Фонд борьбы с коррупцией изучил «2 тыс. страниц ежегодных отчетов, протоколов и других документов».

В 1995​ году была создана инвестиционная компания «Интерфин», директором которой стал Алишер Усманов. 40% «Интерфина» с момента основания принадлежало британской фирме Middlesex Holding plc, которая занималась скупкой продукции Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК)», пишет Навальный.

В 1996 году британская компания получила «эксклюзивные права на экспорт и дистрибуцию железа ОЭМК», купив офшор DRI за £3 млн. Владельцем офшора, по утверждению Навального, был Алишер Усманов. Он создал DRI незадолго до его продажи, потом заключил эксклюзивный контракт на экспорт продукции ОЭМК, а на следующий день продал DRI британской Middlesex Holding.

В Middlesex Holding с 1993 года Усманову принадлежало «примерно 2% акций», также отмечает оппозиционер.

В 1997 году Усманов был назначен вице-президентом Middlesex Holding, после чего компания начала увеличивать прямую долю в ОЭМК. В 1998 году ей принадлежало 14,5% Оскольского комбината, утверждает Навальный. Также британская компания в 1998 году купила 2% Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛебГОК). В том же году консорциум ОЭМК и компании «Интерфин» приобрели 41% Лебединского ГОКа.

Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным

Параллельно с деятельностью в должности директора «Интерфина», в 1997 году, Усманов стал заместитель главы инвестиционной дочки Газпрома — «Газпроминвестхолдин», которая для Газпрома купила оставшиеся акции ЛебГОКа и ОЭМК (20 и 60%, соответственно), отмечает Навальный.

Таким образом, Усманова, по версии Усманова, занимался консолидацией акций двух сырьевых комбинатов.

В 2002 году «Газпроминвестхолдинг» создает дочернее предприятие на Британских Виргинских островах (Eastern European Income Fund — EEIF), которая выкупает российские активы Middlesex Holding: 14,5% ОЭМК, 2% ЛенГока, и DRI, все вместе за $23,5 млн.

Затем «Газпроминвестхолдинг» и «Интерфин» решают сложить доли в ЛебГОКе и ОЭМК в компанию «Газметалл» (с 2008 года «Металлоинвест»), утверждает политик. «Суммарно там оказалось 80% Лебединского ГОКа и 70% ОЭМК», — утверждает Навальный. В итоге, в 2002 году 48% «Газметалла» продаются «Интерфину» за $72 млн.

«А то, что компанию-продавца («Газпроминвестхолдинг») в тот момент возглавляет тоже Усманов, это просто гигантский многослойный конфликт интересов», — утверждает Навальный, обвиняя Усманова в приватизации металлургических комбинатов.

Ранее Усманов, в своем первом видеоролике, заявил, что Навальный «врет» в том, что «источник его [Усманова. — РБК] благосостояния — крупнейшие приватизационные сделки». «Ты говоришь что я забрал, украл советские горно-обогатительные комбинаты. Аукционы залоговые, насколько я помню, кончились в 1995 году. Я никогда в них не участвовал, в последующих приватизационных сделках тоже», — заявил Усманов.

Говоря о теме уплаты бизнесменом налогов, Навальный обвинил Усманова, в уклонении от выплат через «непрямой экспорт российского сырья за границу, трансфертное ценообразование и центр прибыли на офшорах».

Навальный со ссылкой на отчетность Milddlesex утверждает, что главными внешними потребителя продукции ЛебГОКа и ОЭМК в конце 1990-х были иностранные фирмы — 2 в Швейцарии и 2 в Великобритании.

Затем, когда «Интерфин» купил у «Газпроминвестхолдинга» 48% «Газметалла», «экспорт комбинатов замкнулся» на ирландской фирме BGMT и гибралтарской Ferrous Metal Group, ссылается Навальный на упоминание BGMT в каталоге продукции ЛебГОКа и упоминание Ferrous Metal Group в отчетности ЛебГОКА как «основного потребителя продукции на внешнем рынке».

«Эта схема ухода от налогов называется трансфертным ценообразованием», — делает заключение Навальный. Причем, Навальный утверждает, что Ferrous Metal Company (FMC) является единственным международным дистрибьютором ОЭМК и ЛебГОКа. Собственником FMC Навальный называет Усманова, годовой оборот офшора превышает $3 млрд.

Представители Усманова на момент написания заметки не ответили на запрос РБК.

В своем первом видеообращении Усманов обвинил Навального во вранье о том, что он не платит налоги в России.«Я плачу налоги только в России <...>Только в этом году я задекларировал 2.7 миллиарда рублей. А за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу», — сказал бизнесмен.

Ранее представители миллиардера дали РБК возможность ознакомиться с документами заявили, свидетельствующие о том, что он не уклонялся от уплаты налогов. Только за 2016 год он заплатил 2,7 млрд руб. налогов, а за последние десять лет — около $500 млн, следует из документов, оказавшихся в распоряжение РБК. Представили бизнесмена показали РБК справку из ФНС за 2016 год, в которой сообщается, что у налоговой службы к Усманову претензий нет.

При участии Тимофея Дзядко