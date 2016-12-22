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О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян
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Андрей Гатинский
О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян

Владимир Путин

Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Если президентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина готовы проголосовать 82% потенциальных избирателей, уже сделавших свой выбор. Социологи Левада-центра назвали такой показатель рекордным

За Владимира Путина, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, готовы отдать свой голос 82% россиян, определившихся со своим выбором. Об этом говорится в результатах опроса Левада-центра, передает сайт телеканала «Дождь». По отношению к общему числу опрошенных этот показатель равен 63%.

Согласно данным Левада-центра, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы отдать голоса 6% респондентов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов может рассчитывать на 4%, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный — на 2% голосов. За год до выборов 2012 года электоральный рейтинг Путина составлял 68%, отмечает телеканал. Текущий показатель в 82% социологи назвали максимальным за всю историю наблюдений.

Со своим выбором пока не определились 5% из тех, кто заявил о готовности прийти на избирательный участок.

Опрос ВЦИОМа, результаты которого были опубликованы 4 мая, показал, что работу Путина на посту главы государства позитивно оценивают 81,6% россиян, показатель упал почти на 4% по сравнению с началом года. Рейтинг доверия президенту, согласно данным центра, составил 48,7% — по этому показателю Путин превосходит других действующих российских политиков.

Владимир Путин может рассказать об основных моментах, которые войдут в его будущую кампанию, если он примет решение идти на выборы, на традиционной прямой линии, рассказывал РБК политолог Дмитрий Орлов. Источники, близкие к Кремлю, сообщили РБК, что прямая линия в этом году, вероятнее всего, пройдет 15 июня.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, о своем намерении участвовать в них заявили Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и Алексей Навальный

Теги
Владимир Путин, «Левада-центр», выборы президента России
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