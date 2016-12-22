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Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне убийства
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Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала в интервью телеканалу ZIK о похищении его водителя Влада сотрудниками ФСБ. По ее словам, инцидент произошел на территории Белоруссии накануне убийства Вороненкова в Киеве

Мария Максакова, вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова, рассказала в своем интервью телеканалу ZIK о похищении в Белоруссии сотрудниками ФСБ водителя экс-депутата КПРФ накануне убийства.

«Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси… На блокпосту Гомеля останавливают водителя, и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжает два автобуса с фээсбэшниками, нашего водителя крадут», — рассказала Максакова в интервью телеканалу ZIK.

После похищения водитель Вороненкова по имени Влад был конвоирован в Брянскую область, где его удерживали в течение 12 часов, лишили еды, а также не давали спать и задавали «множество вопросов».

«Когда в итоге Влад все-таки пересек границу Украины и приехал в это же утро в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение, вместо того чтобы подумать, для чего все это было», — сказала Максакова. По ее словам, у нее есть информация о людях, которые похитили водителя, в том числе их имена, и она готова их предоставить президенту Белоруссии для расследования.

«Почему конвоируется человек, почему 12 часов его держат, почему мы не знаем, где он был? После этого мне будут говорить, что российские спецслужбы или там ФСБ не имеют отношения к тому, что произошло?» — задается вопросом Максакова. «Как они это сделали, они ли это сделали — не могу сказать, но это точно совершенно входило в круг желаний», — добавила она.

Как сообщили РБК знакомые четы Вороненков — Максакова, именно проблемы с перегоном личного автомобиля экс-депутата из России на Украину стали причиной того, что певицы не было рядом с мужем в момент покушения.

Фотогалерея Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве 23 марта в центре Киева недалеко от отеля «Премьер Палас» был застрелен экс-депутат Государственной думы Денис Вороненков. В октябре 2016 года он вместе с женой, экс-депутатом... Показать 11 фотографий

Экс-депутат КПРФ Денин Воронеков был убит в Киеве 23 марта.Стрелявший в него киллер был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

По факту смерти Вороненкова на Украине было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Убийцей, по информации МВД Украины, был 28-ле​тний Павел Паршов, который служил в одном из украинских добровольческих батальонов в Донбассе. Сразу после нападения на Вороненкова украинские власти заявили о причастности российских спецслужб к убийству бывшего депутата. В Кремле эту версию назвали абсурдной.

В России после инцидента также было возбуждено уголовное дело по ст.105 и 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия). До его переезда в Киев в России против него шло расследование по делу об афере с недвижимостью.

СКР также направил запрос правоохранительным органам в Киеве о возможности допросить Марию Максакову, вдову погибшего, и попросил украинскую сторону оказать «правовую помощь» по делу Вороненкова. 

Теги
убийство, похищение, Денис Вороненков, Мария Максакова
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