«Яндекс» рассказал об обысках в офисах компании на Украине

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Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах «Яндекса». В самой компании пока не знают причину. В СБУ заявили, что обыски проводятся по делу о государственной измене

Служба безопасности Украины проводят обыски в офисах компании «Яндекс», расположенных в Киеве и Одессе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — заявили в компании.

Как пояснила агентству «Интерфакс» представитель СБУ Елена Гитлянская, следственные действия проводятся в рамках дела о госизмене.

«В рамках уголовного производства по государственной измене проводятся обыски в компаниях в Киеве и Одессе», — заявила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обыски, объяснив это тем, что Кремлю надо разобраться в ситуации.

«Мы еще не обладаем полной информацией. Надо понять, с чем это связано, что это за следственные или проверочные действия. Поэтому я не могу чего-то более детального вам ответить», — заявил он, передает корреспондент РБК.

На Украине 17 мая вступил в силу указ президента страны Петра Порошенко о санкциях против российских юридических и физических лиц. Ограничения введены в отношении 468 компаний. Среди прочего, документ предписывает украинским интернет-провайдерам заблокировать доступ к поисковику «Яндекса», а также в другим сервисам компании, включая «Яндекс.Музыку» и «Яндекс. Новости».

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко оценил затраты, необходимые на блокировку российских ресурсов, в $1 млрд. Кроме того, по оценкам Федиенко, на полную блокировку может уйти до двух лет.

Подписанный Порошенко документ вызвал критику со стороны международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая призвала главу Украины отменить указ. Как заявил эксперт HRW по Украине Тани Купер, подписанный документ — «это циничная, политически выгодная атака на право получения информации, затрагивающая миллионы украинцев, их личные и профессиональные жизни».