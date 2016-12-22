Дерипаска назвал ложью сообщение NYT о его просьбе об иммунитете в США

Олег Дерипаска Фото: Олег Яковлев / РБК

Российский миллиардер Олег Дерипаска отрицает, что просил предоставить ему иммунитет в обмен на показания перед конгрессом США. Статья о том, что Дерипаска запросил иммунитет в обмен на показания о вмешательстве России в выборы в США, но не получил его, была опубликована The New York Times

Российский миллиардер Олег Дерипаска (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд) назвал ложью сообщение The New York Times о просьбе предоставить ему иммунитет в обмен на показания перед конгрессом США о вмешательстве России в избирательную кампанию США. Об этом говорится в сообщении холдинговой компании Дерипаски «Базэл», поступившем в распоряжение РБК.

«История, которую излагает New York Times, заключается в том, что у меня якобы есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, однако я не готов предоставить их до того, как мне будет гарантирован иммунитет. Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью. У меня действительно есть доказательства, которые — что, безусловно, неприятно для некоторых, — свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России», — говорится в заявлении Олега Дерипаски.

​Статья под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса» была опубликован в газете The New York Times 27 мая.

В ней утверждалось со ссылкой на источники в конгрессе США, что Дерипаска запросил в обмен на сотрудничество с конгрессом США полный иммунитет от возможного судебного преследования, однако конгресс отказал ему, беспокоясь о том, что иммунитет может помешать проведению федерального расследования.

По словам миллиардера, иммунитет никогда не являлся условием предоставления им информации конгрессу. В своем заявлении миллиардер указал, что его условием сотрудничества с представителями правительства СШ является прекращение распространения клеветы и прочих атак со стороны «анонимных представителей правительства США».

«Единственно верным» в статье является тот факт, что он хочет помочь комитетам конгресса США «установить истину», а утверждение, что он пытался добиться «в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость», являются ложью, указывает Дерипаска. Он также добавляет, что «представители комитетов по разведке и в палате представителей, и в сенате связывались с моим юристом в Вашингтоне, но не наоборот».

Министерство юстиции США совместно со спецкомитетами конгресса США ведут расследование по поводу вмешательства Москвы в выборы США и связях сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Олег Дерипаска стал фигурировать в этой истории после того, как в марте 2017 года агентство Associated Press сообщило, что экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина и получал за это $10 млн в год. Манафорт, по данным агентства, разработал некий план, который «мог быть очень выгоден для президента России Валдимира Путина», и предложил его реализовать «близкому соратнику» президента России Олегу Дерипаски.

Дерипаска подал в суд на Associated Press, обвинив агентство в клевете. ​По мнению российского миллиардера, AP «со злым умыслом» опубликовало статью о его сотрудничестве с Манафортом, а сама статья создает «ложное впечатление», что сделки, которые Дерипаска совершал с 2005 по 2009 год, имеют отношение к «предполагаемым преступлениям и нарушениям», которые, возможно, были допущены во время проведения предвыборной кампании Трампа и в ходе президентских выборов США.