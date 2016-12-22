Путин объявил в России Десятилетие детства

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», — говорится в указе.
Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
С просьбой утвердить проект «Десятилетие детства» в феврале 2017 года обращалась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы внесли предложение об объявлении десятилетия детства в России, как одного из важных, приоритетных проектов, с тем, чтобы на долгосрочную перспективу определить направление этой деятельности. Я бы просила вас дать поручение, чтобы указ об утверждении такого важного, долгосрочного, приоритетного проекта был утвержден до 1 июня. Это было бы хорошим подарком к Международному дню защиты детей», — заявила Матвиенко на встрече Медведева с руководством Совета Федерации, сообщал «Интерфакс».
По словам Матвиенко, у Совфеда уже есть «наработки» по этому проекту. В соответствии с этой программой правительство будет разрабатывать «конкретную программу мероприятий, посвященных детству», каждые три бюджетных года.