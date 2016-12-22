Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

КНДР произвела запуск ракеты со своей территории. В Токио заявили, что она упала в исключительной экономической зоне Японии

Фото: KCNA / Reuters

Южнокорейские военные сообщили о запуске с территории КНДР ракеты Scud. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве в Сеуле, запуск был произведен из района города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении.

Представитель японского правительства Йошиде Суга сообщил о том, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. По его словам, никаких разрушений в результате не было.

Указывается, что о запуске был немедленно проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал на утро экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Накануне телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном испытании Пхеньяном новой системы противовоздушной обороны. Указывается, что за стрельбами лично следил глава страны Ким Чен Ын.

На минувшей неделе стало известно, что США направили к берегам Корейского полуострова уже третий авианосец. К USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson, по данным японских СМИ, присоединился USS Nimitz.

Первый американский авианосец, USS Carl Vinson, отправился к берегам Корейского полуострова в апреле. Источники Reuters связали это решение США с желанием усилить давление на Пхеньян в связи с продолжающимися в Северной Корее ракетными испытаниями. После прибытия в Японское море американский авианосец в составе авианосной ударной группировки провел учения совместно с японскими ВМС. В ответ КНДР пригрозила нанести превентивный ракетный удар по военным объектам США и потопить авианосец.