Литовский парламент расследует связь депутатов с российскими компаниями

Парламент Литвы собирается начать расследование о возможных связях депутатов сейма с корпорацией «Росатом». Ранее по предположению о связях с Россией были аннулированы полномочия одного парламентария

Литовский парламент откроет расследование о связях местных политиков с российской корпорацией «Росатом». Расследование инициировал председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности (КНБО) Витаутас Бакас, передает L24.

Депутатов также проверят на возможное влияние на их решения со стороны литовского бизнеса и на «вредоносные инвестиции в стратегические предприятия».

Бакас представил инициативу на коалиционном совете фракций Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Литовской социал-демократической партии (ЛСДП). Его предложение пока что поддержали преимущественно депутаты ЛСКЗ, социал-демократы попросили неделю на уточнение формулировок. Несмотря на это, Бакас утверждает, что у него есть полная поддержка фракции.

«Продолжается дискуссия. Прекрасно понимаю, что в контексте этого расследования выбор наших партнеров связан с ценностными установками», — сказал глава КНБО. По его словам, депутаты считают такое расследование исправлением ошибок.

Весной, как передает L24, сейм Литвы провел расследование о возможных связях социал-демократа Миндаугаса Бастиса​ с Евгением Костиным, которого в Литве называют «представителем «Росатома», экс-сотрудником КГБ Петром Воейко и журналистом «России 1» Эрнестом Мацкявичюсом. Бастиса признали действующим против интересов Литвы и начали процедуру аннулирования его полномочий.