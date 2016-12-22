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СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за «Моей улицы»
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СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за «Моей улицы»
Политика, 10:11
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СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за «Моей улицы»
В рамках «Моей улицы» власти собираются демонтировать часть стоек, на которых размещено оборудование операторов связи. В разговоре с «Ведомостями» представители большой четверки предупредили о рисках потери качества связи
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Моссвет» и Объединенная энергетическая компания (ОЭК) проработают вопрос о расторжении договоров аренды фонарных столбов, на которых размещено телекоммуникационное оборудование. Такое письмо департамент ЖКХ Москвы направил в эти организации, узнали «Ведомости». Газете отправку письма подтвердили сотрудник московской мэрии и близкий к ней человек, об этом же знают и сотрудники двух операторов.

Договоры придется расторгнуть из-за необходимости демонтажа оборудования в рамках «Моей улицы» в Центральном административном округе (ЦАО). При этом демонтаж такого оборудования может привести к ухудшению качества связи.

«Ведомости» приводят данные чиновника профильного ведомства, согласно которым в центре Москвы на мачтах уличных фонарей установлено около 90% базовых станций «Т2 РТК холдинга» (Tele2), а также 30–40% станций МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона». На них же находится оборудование экстренного оповещения МЧС и точки доступа бесплатной городской сети Wi-Fi.

Чья «Моя улица»
Общество

Если в центре Москвы отключат часть базовых станций, из-за разбалансировки проблемы со связью могут начаться и в других районах — такова специфика организации сотовых сетей, пояснил газете чиновник.

Представители операторов сообщили газете, что снос мачт с базовыми станциями скажется на их работе. Представительница Tele2 Ольга Галушина заявила газете, что если это действительная инициатива, то она затруднит оказание качественных услуг всем сотовым операторам. По словам представительницы «ВымпелКома» Анны Айбашевой, более четверти покрытия «ВымпелКома» в ЦАО обеспечивают опоры двойного назначения. Демонтаж с них оборудования угрожает мобильной связи и безопасности людей в центре Москвы, уверена Айбашева.

Если операторы не получат альтернативных площадок при демонтаже, это негативно скажется на качестве связи для абонентов, заявил представитель МТС Дмитрий Солодовников. Представительница «МегаФона» Юлия Дорохина заявила, что около 30% ЦАО оператор покрывает с помощью базовых станций, размещенных на опорах двойного назначения. Найти равнозначную замену с точки зрения покрытия и размещения оборудования невозможно, утверждает она.

В департаменте ЖКХ и ОЭК не ответили на вопросы «Ведомостей», связаться с представителями «Моссвета» не удалось. В то же время чиновник мэрии и сотрудник сотовой компании утверждают, что требования департамента ЖКХ носят эстетических характер. Мэрия предлагает понизить высоту столбов, частично добавить исторические фонари и подвинуть конструкции, чтобы они не выбивались из общей концепции, говорит один источник газеты.

По словам руководителя направления по взаимодействию с бизнес-сообществом департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елены Новиковой, исключение столбов двойного назначения из инфраструктурного оборота может отбросить Москву на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия. В ЦАО на 100 опорах размещено примерно 300 базовых станций, говорит она.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Москва , «Моя улица»
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