Госдума определит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

В Госдуму внесли законопроект об установлении предельных допустимых уровней концентрации наркотических и психотропных веществ в крови водителей, на которые не будет распространяться административная ответственность

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Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает закрепить за правительством право определить допустимый уровень концентрации наркотических или психотропных веществ в организме управляющих транспортным средством людей. Соответствующий документ внес в нижнюю палату парламента депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев, сам проект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутат пояснил, что многие лекарственные обезболивающие, сердечные и противоаллергенные препараты содержат вещества, которые запрещены к употреблению при управлении транспортными средствами. Автор законопроекта ссылается на статистику химико-токсикологических лабораторий, которая свидетельствует о том, что до 5% положительных проб связаны с приемом лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

«При этом большинство случаев связано не с игнорированием водителями запрета на употребления лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, а с длительным периодом метаболизма этих веществ или сроком их выведения из организма человека». — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект обращает внимание на то, что не все люди, принимающие такие препараты, могут определить период выведения запрещенных веществ из организма, следовательно, они рискуют получить административное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения спустя несколько дней после приема лекарства.