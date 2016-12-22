Минкультуры предложило основание для отзыва кинопрокатных удостоверений

Кинопрокатчики, которые не выплатят в Фонд кино взнос в 5 млн руб., лишатся прокатных удостоверений на все свои фильмы. При этом прокатчикам российских картин эта сумма впоследствии будет возмещена, а прокатчикам зарубежных — нет

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Министерство культуры предложило лишать прокатных удостоверений кинопрокатчиков, которые не выплатят в Фонд кино 5 млн руб. за показ хотя бы одного фильма в российских кинотеатрах, следует из проекта поправок в закон о кинематографии, опубликованного на сайте государственных актов. Внимание на документ обратила газета «Ведомости».

В тексте законопроекта сказано, что лицо, которое получило прокатное удостоверение на показ полнометражного художественного или анимационного фильма, «обязано осуществить обязательное отчисление (неналоговый платеж) в размере 5 млн руб. в специальный резерв денежных средств на развитие кинематографии, формируемый в соответствии с главой III.1. настоящего Федерального закона». При этом платеж должен быть перечислен «в течение 30 календарных дней со дня, когда общее количество сеансов полнометражного художественного или анимационного фильма на территории Российской Федерации превысило 100 сеансов», говорится в документе.

Нарушение этого срока или уплата взноса не в полном объеме «является основанием для отзыва полученного прокатного удостоверения на показ фильма в кинозале либо прокатного удостоверения на несколько способов использования фильма», а также может служить основанием для того, чтобы отказать прокатчикам-нарушителям в показе иных фильмов.

Об инициативе по введению сбора в 5 млн руб. стало известно в январе 2017 года — тогда об этом сообщил директор Фонда кино Антон Малышев.

В конце мая чиновники из Минкультуры и российские кинопродюсеры договорились об обязательном отчислении в российский Фонд кино единовременного сбора в 5 млн руб. Предполагается, что сбор будет взиматься Фондом кино при выдаче прокатного удостоверения в России. При этом директор департамента кинематографии Минкультутры Вячеслав Тельнов сообщил РБК, что российские картины также будут платить эту сумму, однако затем Фонд кино будет ее возмещать в полном объеме.

Таким образом, норма об уплате взноса в 5 млн руб. будет распространяться только на прокатчиков зарубежного кино.

Представители кинопрокатных компаний в разговоре с РБК ранее заявляли, что принятие этого закона приведет к исчезновению независимых кинопрокатчиков и к исчезновению из российского проката независимого авторского кино.