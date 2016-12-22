WP рассказала о несостоявшемся проекте по постройке Trump Tower в Москве

В то время как Дональд Трамп баллотировался на пост президента США, его компания обсуждала проект по постройке Trump Tower в Москве, пишет WP. Всплывшие новые сведения изучат в рамках расследования «российского дела» в конгрессе

Фото: Barry Brecheisen / AP

Компания Дональда Трампа Trump Organization во время президентской кампании в конце 2015 – начале 2016 года обсуждала проект по постройке Trump Tower в Москве. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с данным предложением и новыми материалами, с которыми ознакомились юристы компании Trump Organization.

Собеседники рассказали, что американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер предлагал Трампу приехать в Москву и обсудить предложение о строительстве Trump Tower в российской столице. При этом Сэтер намекал, что может сделать так, что президент России Владимир Путин наговорит «хороших вещей» о Трампе.

В своем электронном письме в ноябре 2015 года Сэтер написал, что он и руководители Trump Organization вскоре будут праздновать один из крупнейших проектов в области недвижимости и избрание Дональда Трампа на пост президента США, утверждают источники газеты.

Однако проект так и не был реализован. По информации издания, между инвесторами и компанией Трампа был подписано письмо о намерениях, но проект свернули в конце января 2016 года, поскольку так и не нашли землю под него и не получили необходимых разрешений.

Несмотря на то, что проект не состоялся, информация о нем свидетельствует, что бизнес Трампа активно преследовал коммерческие интересы в России во время президентской кампании, пишет WP. В ближайшее время эти сведения будут переданы в конгресс, где будут изучены в рамках расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Россией.

Представители Белого дома и адвокаты Трампа отказались от комментариев, добавляет газета.