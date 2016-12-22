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Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы
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Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы
Политика, 01:17
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Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы
Андрей Чепурной, руководивший «Инвалидами войны» более 20 лет и называвший Володина преемником Путина, возглавил столичное отделение организации, узнал «Коммерсантъ».

В общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) «Инвалиды войны» сменился председатель. На место Андрея Чепурного, который руководил организацией более 20 лет и который в апреле на заседании с участием Владимира Путина публично назвал его преемником спикера Госдумы Вячеслава Володина, выбрали Олега Озерова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, Чепурной в настоящее время находится под следствием за особо крупное мошенничество после взрыва на Котляковском кладбище Москвы. Еще в июле издание писало, что Чепурного отстранили от должности председателя «Инвалидов войны» из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях.

В частности, как писало издание, коллеги не простили Чепурному безвозмездную передачу принадлежавшего организации Центра восстановительной терапии в Подмосковье (санаторий «Русь») некоммерческой организации «Центр «Ветеран-Русь» из Томска.

Новоизбранный председатель организации Озеров был гендиректором «Руси», уточняет издание. Его кандидатуру на должность главы «Инвалидов войны» поддержал член Совета федерации и лидер Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич, у которого с Чепурным был затяжной конфликт. 

Сам Чепурной, по информации издания, стал главой московского отделения «Инвалидов войны» «Столица». На этом посту он сменил Алексея Ермохина.

20 апреля Чепурной на заседании оргкомитета «Победа» в Кремле, в котором участвовал Путин, рассказал президенту о конфликте между его организацией и сенатором Клинцевичем. Общественник обвинил сенатора в том, что тот, «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию». Также Чепурной заявил, что Клинцевич называл ему в качестве преемника президента России спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На это заявление Путин ответил, что решение о новом главе государства может приниматься только народом. Клинцевич в ответ на вопрос корреспондента РБК о том, называл ли он Володина преемником Путина, сказал: «Я похож на сумасшедшего?».

Автор: Мария Бондаренко.
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