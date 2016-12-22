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После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других
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19:19
Павел Казарновский
После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других
Фото: Matthias Balk / AP
Ангела Меркель заявила, что отныне европейцы не смогут полагаться только на поддержку со стороны других стран. По ее словам, такой вывод она сделала в последние несколько дней. Накануне в Брюсселе завершился саммит G7

Европа больше не может полагаться только на союзников, заявила канцлер Германии Англера Меркель на следующий день после встречи лидеров стран «большой семерки». Об этом сообщает Reuters.

«Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других закончились, в известной степени», — отметила Меркель, уточнив, что она поняла это «в последние несколько дней».

«И поэтому все что я могу сказать, что мы, европейцы, действительно должны взять нашу судьбу в наши руки», — заключила она. Лидер Германии добавила, что при этом следует сохранить «дружбу с США, Великобританией и со всеми соседями, насколько это возможно, и с другими странами, даже с Россией».

На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки»

Накануне, 27 мая, в сицилийском городе Таормина завершился двухдневный саммит стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). По итогам саммита, лидеры стран подписали коммюнике, в котором осудили терроризм и призвали «удвоить усилия, чтобы превратить слова о борьбе с терроризмом в реальные действия». Так лидеры G7 отреагировали на теракт в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека.

В отношении санкций против России мировые лидеры пришли к заключению, что они буду зависеть от выполнения Москвой минских соглашений, так как, по их словам, ответственность за этот конфликт лежит на России. «Санкции могут быть отменены, если Россия выполнит свои обязательства. Но мы готовы ввести дополнительные ограничения, если действия России того потребуют», — говорится в коммюнике. Лидеры «большой семерки» также совпали в мнениях по вопросу политики в отношении КНДР и Сирии.

Тем не менее в ходе переговоров не удалось переубедить президента США Дональда Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату. После встречи американское издание Axios со ссылкой на три источника в Белом доме сообщило, что Трамп принял решение вывести США соглашения.

«Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет», — описала переговоры на итоговой пресс-конференции в субботу Ангела Меркель. 

Теги
G7, Европа, Ангела Меркель
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