Старая программа без кандидата: о чем договорились коммунисты на съезде

Геннадий Зюганов во время съезда Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В преддверии президентских выборов КПРФ укрепляет партийную дисциплину, понизив в должности одного из самых активных своих представителей – депутата Госдумы Валерия Рашкина. На выборы коммунисты пойдут со старой программой, но с каким кандидатом – пока неизвестно.

Без Рашкина

В субботу, 28 мая, в Москве прошел 17-й съезд КПРФ, на котором партия подвела итоги работы за последние четыре года и выбрала новое руководство. Председателем центрального комитета (ЦК) КПРФ был переизбран Геннадий Зюганов.

Изменения произошли в составе его заместителей — Валерия Рашкина сменил его коллега по думской фракции Юрий Афонин, который в последнее время курировал в партии организационную работу (этот функционал он сохранил за собой и на новой должности).

Рашкину, возглавляющему московский городской комитет КПРФ, Зюганов предложил сконцентрироваться на работе в Москве, рассказали РБК участники пленума партии по итогам съезда. Зампред ЦК Дмитрий Новиков, комментируя журналистам понижение Рашкина, сказал, что он остается в руководстве партии, имея в виду сохраненное им членство в президиуме ЦК.

«Рашкин для Зюганова как пороховая бочка», — объяснил РБК собеседник в партии смещение политика. Рашкин один из самых медийных депутатов Госдумы. Он активно выступал на митингах в Москве против платных парковок, настаивал на проверке данных о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенных в расследовании оппозиционера Алексея Навального. Возглавляемый им московский горкомитет провел митинг против реновации жилья в Москве, хотя Зюганов поддержал соответствующий законопроект, находящийся на рассмотрении Думы.

Убирая Рашкина с поста заместителя председателя ЦК, руководство партии хочет укрепить дисциплину в преддверии президентской кампании, считает политолог Аббас Галлямов. «Рашкин действуют очень самостоятельно и, видимо, его самодеятельность поднадоела партийному руководству. Это решение должно успокоить и его самого, и тех, кто на него ориентировался. Они поймут, что ориентироваться надо не на Рашкина, а на Зюганова», — поясняет он.

Для партии сейчас важно выступить на президентских выборах успешнее, чем на думских, говорит политолог Аббас Галлямов. КПРФ с трудом сохранила за собой второе место, получив немногим больше голосов, чем ЛДПР. «Результат на думских выборах — это следствие расфокусировки кампании. Коммунисты зашли слишком широким фронтом, они пытались охватить слишком много тем, в результате им не хватило ресурсов донести ни одну из них», — отметил Галлямов. Именно поэтому, по словам политолога, на президентских выборах КПРФ так нужна партийная дисциплина и не нужна самодеятельность. «Все партийные спикеры должны говорить одно и то же, а не так, что каждый партиец идет со своими собственными идеями», — поясняет политолог.

Рашкин сказал РБК, что не считает, что его понизили. «В Москве проходят все митинги, здесь Путин и Медведев», — пояснил он. Политик заверил, что «его работа не ослабнет».

Валерий Рашкин Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Осенний кандидат

Зюганов на съезде по-прежнему избегал ответа на вопрос о кандидате КПРФ, который пойдет на выборы президента в марте 2018 года. Он сказал журналистам, что партия еще не определилась с ним. Отвечая на вопрос, готов ли он участвовать в выборах, Зюганов сказал, что как лидер крупнейшей партии он должен быть готов.

Раньше осени кандидат не будет объявлен, сказал РБК депутат Госдумы, глава пресс-службы партии Александр Ющенко. В партии действительно нет решения по кандидатуре, сказал РБК источник в партии.

«Зюганов пойдет на выборы, только если будет уверен, что займет минимум второе место, если этого не будет, то он не пойдет», — объясняет собеседник РБК в КПРФ. Сейчас Зюганов по партийным внутренним соцопросам уступает второе место лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, знает источник РБК. «Отсюда это топтание и потеря времени, ведь если это будет не Зюганов, то нового кандидата уже надо раскручивать», — говорит он.

КПРФ может выдвинуть кого-то из «хозяйственников» — губернатора Иркутской области Сергея Левченко или мэра Новосибирска Анатолия Локтя (по итогам этого съезда он вошел в президиум ЦК), говорит источник. В СМИ назывался еще один кандидат — 40-летний Юрий Афонин. По словам собеседника РБК, у всех у них минимальная узнаваемость.

Если КПРФ сделает хорошую сфокусированную кампанию, то 20-25% на президентских выборах партия возьмет легко, полагает Галлямов. По его словам, содержание кампании намного важнее личности кандидата. «Им надо уйти от персоналий и постараться превратить выборы в референдум по вопросу идеологии», — считает политолог.

Стратегия президентской кампании будет зависеть от того, кто будет баллотироваться, сказал РБК бывший депутат Госдумы Сергей Обухов, отвечающий в партии за информационно-аналитическую работу.

К выборам

На съезде Зюганов зачитал выдержки из специально подготовленного к этому мероприятию политического отчета ЦК партии. Документ был заранее опубликован на сайте партии. О президентских выборах в нем сказано, что «делать ставку только на выборы — наивно», так как «победу они принесут лишь тогда, когда в обществе вырастут революционные настроения». В отчете также отмечается, что коммунистам «важно активизировать борьбу за свободу политической деятельности «на улице».

Однако, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что он имеет в виду под революцией, Зюганов пояснил, что КПРФ призывает «к революции прежде всего справедливости, научно-технического прогресса». «Киевский вариант нас не устраивает», — добавил он.

КПРФ обязана использовать участие в выборах для пропаганды своих идей, делает вывод Зюганов.

Кандидат от КПРФ в президенты будет ругать Владимира Путина, уверяет РБК Ющенко. Но он затруднился сказать, за что именно. В отчете партии говорится лишь, что «уже более семнадцати лет власть в стране несменяема» и «официальная пропаганда убеждает массовое сознание в опасности ухода президента». Об этом Зюганов во время выступления не сказал.

На съезде выступил глава управления внутренней политики президента Андрей Ярин. Перед этим Зюганов подчеркнул, что КПРФ выступает «за конструктивный диалог со всеми ветвями власти». Ярин зачитал приветствие Путина, который похвалил партию за «взвешенный подход при обсуждении ключевых проблем развития России», а также за востребованную работу партии, направленную, в частности, на «патриотическое воспитание молодежи». Президент отметил также, что рассчитывает «на продолжение конструктивного партнерства».

В отчете коммунистов политический режим в России обвиняется в «монополизации власти в руках президента и узкого круга приближенных лиц», «непубличности в принятии ключевых решений», «установлении политической цензуры», «отсутствии независимого правосудия» и «тотальной коррупции».

КПРФ необязательно жестко критиковать Путина. В отличие от прочих партий у коммунистов есть идеология, которой симпатизирует достаточно большое число избирателей, им просто надо изменить механизмы ее подачи, говорит Галлямов. «Сами по себе слова, которые они используют — капитализм, буржуазия — они из прошлого, им надо обновить терминологию и тогда им вообще можно будет обойтись без упоминаний Путина.

На президентские выборы кандидат от КПРФ пойдет с программой, с которой партия участвовала в выборах Госдумы в прошлом году. В феврале прошлого года партия представила программу «10 шагов к достойной жизни». «Это будет базовым материалом предвыборной кампании, которую мы уже начали», — сказал Зюганов журналистам.

Эти 10 пунктов будут более развернуто описаны, чем на думских выборах, пояснил РБК Обухов. Среди предложений — возвращение государству нефтегазовой отрасли, выход России из ВТО, возрождение крупного сельхозпроизводства, контроль государства над ценами, упразднение НДС, отмена платы за капремонт. Также коммунисты обещают «окружить заботой» молодежь, музеи и театры.