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Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек
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18:05
Евгения Кузнецова
Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек

Участники митинга на улице Вавилова

Фото: Антон Сергиенко / РБК
27 и 28 мая оппозиционные партии провели в Москве две акции против программы реновации. Участники протеста потребовали отменить законопроект о сносе пятиэтажек и отправить в отставку столичных чиновников

«Собянина — под снос»

За выходные в Москве прошли два митинга против программы сноса аварийного и ветхого жилья. Обе акции были организованы оппозиционными партиями и движениями — «Яблоком», ПАРНАСом и «Демократическим выбором». 27 мая на акцию протеста «За права москвичей», которая состоялась на Суворовской площади, вышли, по подсчетам полиции, около тысячи человек. На следующий день к митингу, прошедшему неподалеку от метро «Академическая», присоединились 4,9 тыс. участников, по данным «Белого счетчика» (в МВД по Москве заявили о 3 тыс собравшихся). Оба митинга мэрия согласовала 19 мая.

В ходе митинга на улице Вавилова 28 мая выступили представитель Комитета протестных действий Алексадр Рыклин, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Со сцены они потребовали отправить в отставку мэра Сергея Собянина и столичное правительство. Рыклин также напомнил собравшимся, что спорный законопроект — «вина не только мэра». «Принимать законопроект будет Госдума, а подписывать президент», — заявил он и призвал к отставке Владимира Путина.

Протестующие принесли с собой флаги ПАРНАС и других партий, а также плакаты с лозунгами «Собянина — под снос», «Сносу нет» и «Мир хрущевке, война Рублевке». Однако сотрудники МВД пропустили не все плакаты: организаторы акции рассказали РБК, что полиция изъяла у активистов некоторые транспаранты, на которых упоминались Путин и Собянин. «Еще у нас бюст [заместителя мэра Москвы Марата] Хуснуллина в форме офицера люфтваффе не пропустили», — добавил Рыклин.

С похожими лозунгами выступили и участники митинга, который прошел в субботу. Также протестующие заявили, что не доверяют результатам голосования о реновации, которое проходит на сайте проекта «Активный гражданин» и в центрах госуслуг. Согласно промежуточным результатам, которые мэрия объявила 24 мая, только в 18 домах жители проголосовали против их сноса.

Ранее организаторы обеих акций рассказывали, что не смогли договориться о едином митинге, так как не хотели отказываться от собственных инициатив и распускать оргкомитеты.

Фотогалерея Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж На улице Вавилова на юго-западе Москвы прошли согласованные с властями шествие и митинг против сноса пятиэтажек. В митинге, по данным «Белого счетчика», приняли участие... Показать 16 фотографий

Голоса против

14 мая в Москве прошел первый многотысячный митинг против реновации под лозунгами «Московская власть износилась!» и «Москва против х-реновации!». Он собрал от 8 тыс. человек (столько насчитали в МВД) до 30 тыс. человек (данные организаторов).

Сокращение числа протестующих политолог Аббас Галлямов объясняет появлением поправок к законопроекту о реновации. По его словам, протестующие изначально хотели быть услышанными, и «после того, как власти начали движение навстречу недовольным, людям стало незачем выходить на улицу». Эксперт при этом считает, что ситуация может измениться, если недовольные москвичи поймут, что московская власть не сдержала данные им обещания. «Тогда это будет настоящий протест — масштабнее, чем на Болотной», — предсказал Галлямов в разговоре с РБК.

«Накал спадает, — уверен политтехнолог Вячеслав Смирнов. Многие поняли, что их дом раньше 2025 года не снесут, а это целая жизнь и мэр десять раз сменится или деньги кончатся. Уходит страх, что выселят завтра и чуть ли не на улицу».

Первое чтение законопроекта о реновации в Госдуме прошло 20 апреля. Ко второму чтению депутаты и правительство уже подготовили свои поправки. Дальнейшее рассмотрение документа запланировано на 9 июня. 
Теги
Сергей Собянин, акции протеста, митинг против реновации
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