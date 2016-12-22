СМИ узнали о плане Трампа по борьбе с политическим кризисом

Дональд Трамп Фото: Evan Vucci / AP

Для борьбы с нарастающей критикой в США президент Дональд Трамп намерен изменить свой подход к взаимодействию с публикой и произвести перестановки в команде

После своего возвращения в Вашингтон из зарубежной поездки президент Дональд Трамп намерен изменить свою стратегию взаимодействия со СМИ и гражданами США. Изменения, как утверждают источники The Washington Post, должны помочь преодолеть кризис, который сложился вокруг ситуации с предполагаемым «российским влиянием» на политику в США.

В условиях продолжающейся критики Белого дома, администрация президента намерена предпринять несколько шагов. «Трамп и его советники стремятся противостоять нарастающему «российскому кризису», который угрожает его президентству с помощью изменения состава команды и создания «военного штаба» в Белом доме», — утверждает издание.

При этом Трамп будет более «агрессивно» бороться с утечками информации, которые касаются контактов его ближайшего окружения, включая зятя Джареда Кушнера, с Россией. Кроме того, советники Трампа полагают, что он сможет улучшить свою репутацию, проведя поездки с выступлениями по стране, как он делал в период предвыборной кампании. По мнению советников президента, это поможет поддержать его рейтинг в условиях конфликта с представителями СМИ.

При этом роль его пресс-секретаря Шона Спайсера может сократиться. В команду Трампа для усиления направления по работе с прессой может вернуться несколько человек, которые ранее были задействованы в его избирательной кампании. В их числе издание называет главу избирательного штаба Трампа Кори Левандовски, который покинул свой пост в 2016 году.

Кроме того, Белый дом может создать специальный штаб по преодолению ситуации, связанной с расследованием связей Трампа с Россией. Администрация президента также планирует расширить сотрудничество с Национальным комитетом республиканской партии (НКРП), чтобы привлечь однопартийцев Трампа к защите его рейтинга и репутации. По данным издания, 25 мая встречу, посвященную этому вопросу, в штабе НКРП провел сын Трампа Эрик. Представитель НКРП Райан Махони отказался сообщить подробности встречи, однако подтвердил, что комитет партии намерен активно поддержать президента в сложившихся обстоятельствах. Махони подчеркнул, что для НКРП это является «главным приоритетом».

Значимую роль в перестройке подхода к выстраиванию отношений Трампа с публикой играет его зять Джаред Кушнер, пишет газета. После того, как его контактами с Россией заинтересовались в рамках расследования «российского вмешательства», некоторые советники Трампа стали обсуждать возможность его отхода от дел. Однако сам Кушнер вероятность сокращения своей роли в Белом доме не рассматривает.

Накануне, 27 мая, газета The Washington Post сообщила, что Кушнер обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможность создания «секретного канала связи» с Москвой во время предвыборной кампании. Еще до этого зять Трампа подвергся проверке ФБР по подозрению в возможных связях с российскими спецслужбами.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию о контактах между Кисляком и Кушнером, сказал, что такие сообщения являются «абсолютной дребеденью» среди «прочих нападок» на Россию.