СМИ узнали об отправке третьего авианосца США к берегам Северной Кореи

Авианосец USS Nimitz. 2013 год Фото: U.S. Navy / Reuters

ВМС США отправили в район Корейского полуострова авианосец USS Nimitz. Он должен стать третьим с апреля авианосцем, направленным на сдерживание КНДР

США направили в район Корейского полуострова третий авианосец, сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники. Таким образом Вашингтон намерен повысить давление на КНДР.

Авианосец USS Nimitz должен присоединиться к уже действующим в регионе авианосцам USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson. Таким образом, в районе КНДР будут сконцентрированы три из десяти находящихся в строю американских авианосцев. Изначально планировалось, что USS Nimitz должен был быть развернут на Ближнем Востоке, однако позднее в Пентагоне решили усилить им группировку флота в районе Корейского полуострова.

В то же время корреспондент издания Financial Times в Вашингтоне Деметри Севастопуло в своем Twitter уточнил, что USS Nimitz должен заменить находящийся в водах Японского моря с апреля авианосец USS Carl Vinson. «USS Nimitz на пути в западную часть Тихого океана, но сообщается, что он заменит USS Carl Vinson, таким образом в районе Северной Кореи останутся два, а не три авианосца», — рассказал он в своем Twitter.

Первый американский авианосец, USS Carl Vinson, отправился к берегам Корейского полуострова в апреле. Источники Reuters связали это решение США с желанием усилить давление на Пхеньян в связи с продолжающимися в Северной Корее ракетными испытаниями. После прибытия в Японское море американский авианосец в составе авианосной ударной группировки провел учения совместно с Японскими ВМС. В ответ КНДР пригрозила нанести превентивный ракетный удар по военным объектам США и потопить авианосец. Позднее, 19 мая, к берегам Северной Кореи отправилась вторая авианосная ударная группа во главе с USS Ronald Reagan. Кроме того, в конце апреля, в южнокорейский порт Пусан прибыла атомная подводная лодка ВМС США USS Michigan.

USS Nimitz является головным кораблем одноименной серии авианосцев, построенных в США. Его водоизмещение составляет более 98 тыс. тонн, а численность авиационной группы на борту составляет порядка 90 самолетов и вертолетов. Он вступил в состав американского флота в 1975 году. За время своей службы он участвовал в ряде конфликтов в Ливии (воздушный бой в заливе Сидра в 1981 году) и в операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1991 году. Также он принял участие в вооруженном конфликте в Ираке.

Последний ракетный запуск КНДР провела 21 мая. Ракета пролетела порядка 500 км и упала в Японском море. В связи с запуском на экстренное совещание был собран Совет безопасности ООН. Члены совета осудили действия Пхеньяна. Вскоре после запуска президент США Дональтд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием».