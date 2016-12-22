В парке «Патриот» прошел второй слет движения «юнармейцев»

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28 мая исполнился год со дня основания военно-патриотического движения «Юнармия». По этому поводу в подмосковный парк «Патриот» приехали несколько тысяч человек, в их числе — министр обороны, губернатор Подмосковья, а также рэпер Баста. Зачем Шойгу армия из 120 тыс. школьников и какие задачи она выполняет — выяснял корреспондент РБК

«Юнармейцы», Баста и Галустян

В подмосковном парке «Патриот» прошел второй слет «Юнармии», приуроченный к годовщине создания всероссийского молодежного движения. Его посетило более 2 тыс. членов движения из регионов. На слете «Юнармейцы» делились опытом и обсуждали приоритетные направления деятельности.

На праздничном концерте со сцены перед толпой кадетов и «юнармейцев» выступали министр обороны Сергей Шойгу, полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Владимирской области Светлана Орлова.

Сейчас в движении более 100 тыс. человек в 85 региона страны, каждый месяц появляется от 5 до 15 тыс. новых участников, отметил Шойгу. Он вышел на сцену в «гражданке» — куртке с нашивками и джинсах. «Юнармейцев» учат историю страны, помогают ветеранам, участвуют в парадах победы во всех регионах, перечислил министр, пожелав «дальнейших успехов и движения вперед». Губернатор Орлова предложила поблагодарить «президента Владимира Владимировича и нашего любимого министра Сергей Кужугетовича» за то, что они помогают движению.

Помимо министра обороны ажиотаж у толпы школьников-«юнармейцев» вызвало появление перед сценой комика Михаила Галустяна, который отвечает в движении за военно-тактические игры. Подростки старались сфотографировать его и сделать селфи, не меньший интерес у них вызвал и рэпер Василий Вакуленко (Баста), спевший «Мою игру». «Баста такой же крутой как юнармеец», — представил его ведущий Дмитрий Губерниев. Вскоре над сценой пролетела вертолетная группа с флагами, а рядом высадились парашютисты.

Что такое «Юнармия» Военно-патриотическое движение «Юнармия» существует ровно год: оно было создано 28 мая 2016 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. На конец мая 2017 года «готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества» поклялись более 117 тыс. подростков. Движение призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан, сказано на сайте Минобороны. Его региональные штабы открыты во всех 85 субъектах России. Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев, отмечают в Минобороны. Членство в «Юнармии» добровольное и открытое для всех желающих в возрасте от 11 до 18 лет. Вступить в нее можно, подав заявку на сайте, либо обратившись в штаб на базе школы или патриотического кружка. Лидер «Юнармии» — 33-летний олимпийский чемпион, спортсмен-бобслеист лейтенант Дмитрий Труненков. С апреля 2016 года он дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил и пока руководит главштабом «Юнармии». Участникам «Юнармии», по возможности, выдается форма. «Движение большое и быстро разрастается, прибегаем к помощи регионов», — пояснили в венном ведомстве. Те, кто не хочет ждать, могут заказать форму на сайте. Комплект универсальной формы — одежда, обувь, сумки и аптечка — обойдется в 19,4 тыс. руб. На сайте не указана компания-продавец формы. Домен armyshoprf.ru, на котором находится почта для связи, по данным Whois зарегистрирован на ООО «КОНКОРД М», совладельцем которой является Евгений Викторович Пригожин. Связанная с ним кампания «Мегалайн» — один из крупнейших подрядчиков Минобороны. Для «юнармейцев» регулярно организуют слеты. На них проводятся занятия по истории, патриотическому воспитанию, спортивные игры. Летом 2017 года для «юнармейцев» будут работать три лагеря: в Подмосковье, Ульяновске и Анапе, рассказали РБК в Минобороны. В общей сложности за сезон в них отдохнут около 4 тыс. подростков, уточнили в ведомстве.

«Бойскауты» Шойгу

«А что, можно посидеть на этой пушке? Офигенно», — бросает забирающаяся на танк школьница-«юнармеец» своему вожатому. Перед началом концерта «юнармейцы» в новой форме (бежевые куртки, штаны, ботинки и красные береты) охотно карабкаются на бронетехнику, выставленную в парке под открытым воздухом.

«Это престижно, гордость за страну, возможность участвовать в соревнованиях», — примерно так несколько опрошенных «юнармейцев» объяснили корреспонденту РБК вступление в организацию на слете в «Патриоте».

В «юнармейцы» записываются добровольно через клубы на базе школ, рассказал РБК глава военно-спортивного клуба «Патриот» Кущевского района Краснодарского края Алексей Глазков. Участники движения учатся собирать и разбирать автоматы, работают в поисковых группах, охраняют памятники, объяснил он.

То же самое РБК рассказали ефрейторы «Юнармии» Андрей Ласорыб и Динара Юмашева, школьники из Одинцовского района Подмосковья. Они вступили в движение в этом марте, когда к ним в школу с предложением записаться в «юнармейцы» приезжала начальник главного управления социальных коммуникации Московской области Ирина Плещева. Записываются в движение добровольно, в первую очередь в него вступают уже действующие члены военно-спортивных клубов, объяснили дети. «Нам преподают историю, как ценить и защищать родину», — сказала Юмашева. Ее друг добавил, что детей с раннего возраста учат собирать и разбирать автоматы на скорость, школьник участвуют в реконструкторских мероприятиях и стрельбах, им читают лекции о патриотизме.

Опрошенные РБК «юнармейцы» сказали, что при вступление в движение им обещают льготное поступление в военные вузы в будущем. Сейчас в министерстве продумывают социальные лифты для «юнармейцев» «как внутри движения, так и за его пределами», подтвердил источник РБК в Минобороны.

«Человек может не пойти в армию и не связать свою жизнь с Минобороны, но он никогда не забудет тот уникальный опыт, что получил в «Юнармии». Для меня показатель, когда мне в соцсетях пишут дети и родители спрашивают как вступить в движение или поехать в лагерь », — прокомментировала РБК Плещева из подмосковного правительства.

Она связывает создание «Юнармии» не просто со стремлением научить молодежь разбирать и собирать автоматы, а с желанием обучить молодежь работать в команде, действовать в сложных ситуациях, ставить цели и проекти​ровать средства. «Эти навыки пригодятся любому человеку в любой деятельности, будь он политик, экономист или культуролог», — подчеркивает Плещева.

«Юнармию» она сравнила с движениями бойскаутов и герлскаутов в США, через которые проходит порядка 7 млн человек. «В США действующих военнослужащих всего 1,3 млн. То есть не все дети, проходящие через эти организации, становятся военнослужащими, но многие находят применение полученных навыков в мирной жизни: становятся конструкторами, инженерами и врачами. «Юнармия» как институт формирует дисциплину и самодисциплину — то, чему тяжело научиться в обычной жизни», — рассуждает Плещева.​​

Юнармейцы во время парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Деньги на «юнармейцев»

В открытом доступе нет сведений, сколько всего денег израсходовано на «Юнармию» за год существования движения и откуда эти средства выделены. В неофициальных разговорах сотрудники Минобороны замечают, что на движение в основном привлекаются внебюджетные средства. На сайте госзакупок РБК обнаружил 49 тендеров, касающихся «юнармейцев». Общая сумма контрактов на 100-тысячное движение составляет всего 13,6 млн руб.

Из общего количества тендеров — 13 (на сумму около 3 млн руб.) пока не разыграны (либо не опубликованы контракты, позволяющие оценить затраченные на организацию средства). По остальным (36 тендеров на сумму 10, 6 млн руб.) — закупалась форма, атрибутика «Юнармии» и организация мероприятий.

Первые контракты на организацию мероприятий для «Юнармии» в августе 2016 года заключил футбольный клуб «Сахалин». В общей сложности за год клуб заключил шесть контрактов на общую сумму более 3 млн руб. Основная часть этих денег (2,4 млн руб.) была потрачена на форму и экипировку для членов движения. Поставщиком стала компания «Магазин АР Петроградская». Она же в 2016 году поставила форму «юнармейцев» футбольному клубу ЦСКА на сумму 275,4 тыс. руб.

В ноябре 2016 года Минобороны заключило контракт на 2 млн руб. на проведение «для участников юнармейского движения» в парке «Патриот» военно-патриотической акции «Мы из будущего. Подольские курсанты». Контракт достался индивидуальному предпринимателю Дмитрию Розову, полный тезка победителя контракта является сотрудником центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» и в апреле 2017 года принимал участие в реконструкции штурма Рейхстага.

Главное управление Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию с октября 2016 года потратило на проведение мероприятий, связанных с «Юнармией» 1,48 млн руб. — из них 394 тыс. руб. на проведение военно-спортивной игры, «посвященной Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков на кубок Губернатора Смоленской области».

На слет крымского отделения «Юнармии» осенью 2016 года «Крымпатриотцентр» потратил 803 тыс. руб. Контракт достался председателю крымской молодежной лиги КВН Андрею Ефремову. Районные администрации Красноярска во второй половине 2016 года разыграли пять контрактов на организацию военно-спортивых игр «Юнармеец-2016» на общую сумму почти в 660 тыс. руб. Все контракты были заключены с Городским молодежным военно-спортивным техническим центром «Патриот» (находится в собственности государства). Еще 15 контрактов на поставки формы и организацию «юнармейских форумов» на общую сумму около 2,3 млн руб. заключили региональные юношеские спортивные и патриотические организации Краснодарского края, Тульской, Владимирской, Вологодской и других областей.

Пиар и социальный лифт

Движение «Юнармия» выполняет сразу несколько задач, отмечают опрошенные РБК эксперты. Для министра обороны это — пиар и укрепление имиджа, для лидеров и членов движения — социальный лифт, для государства — инструмент, помогающий воспитывать лояльное правительству подрастающее поколение.

Впервые на юных патриотов всерьез обратили внимание всего месяц назад — после штурма Рейхстага, в котором они принимали участие. «Взятие Берлина» в подмосковном парке «Патриот» наблюдали около 8 тыс. человек, включая министра обороны. Для реконструкции использовались реальные образцы отреставрированной немецкой и советской бронетехники.

Вновь о «Юнармии» в федеральных СМИ заговорили 9 мая 2017 года, когда во время парада Победы колонна «юнармейцев» прошлась по Красной площади наравне с колоннами других родов войск, «юнармейцы» маршировали наряду с действующими военными на парадах и в других регионах.

Главная цель этого движения — личный пиар министра обороны, считает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. «Шойгу — политик, а «Юнармия» — это еще один повод напомнить о себе в СМИ», — отмечает он. Фельгенгауэр добавил, что у министра обороны, помимо «Юнармии», есть и другие популистские проекты, к примеру, научные роты, состоящие из студентов и выпускников технических ВУЗов.

Сергей Шойгу вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым более пяти лет лидируют в различных рейтингах российских министров. К примеру, в феврале 2016 года они стали наиболее известными министрами, свидетельствуют данные ВЦИОМ, а в марте 2017 — самыми упоминаемыми.

Помимо укрепления личного имиджа Шойгу преследует цель формирования положительного образа армии, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Юнармия» — это способ бороться с «уклонистами» и попытка заранее убедить, что служба в армии — это престижно, подчеркнул политолог. «Потому что есть понятная задача — готовить смену для нынешнего офицерского состава, воспитывать молодежь так, чтобы она шла служить и по призыву, и по контракту», — сказал Калачев.

Согласно исследованиям Левада-центра имидж армии за последние три года «выправился», полагает ведущий социолог центра Денис Волков. Значительную роль сыграла реформа, сократившая службу в армии до одного года, считает он: «Исчезла дедовщина, и сейчас больше людей готовы отдавать в армию своих детей».

В марте 2017 года в Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста, организованная Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Среди протестующих тогда было много школьников, напомнила директор Центра молодежных исследований Высшей школы экономики Елена Омельченко. Приглашая молодежь в «Юнармию» правительство берет ее под дополнительный контроль, отметила профессор НИУ ВШЭ.

Шойгу вносит вклад в рейтинги власти, считает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. «Взамен юнармейцам предоставляются бонусы в виде красивой формы и путевок в летние лагеря, а их руководителям — возможность пробиться в чиновничью среду», — пояснил он. У каждого силового ведомства появляется свое молодежное движение, добавил Гражданкин: «Это и организация юных разведчиков, и движение юных «кадыровцев» [молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат»], и анонсированное СКР движение «Юных следователей».