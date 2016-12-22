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Испанский премьер пообещал «восстановить законность» в Каталонии
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Испанский премьер пообещал «восстановить законность» в Каталонии
Политика, 16:48
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Испанский премьер пообещал «восстановить законность» в Каталонии
«Законность» в Каталонии будет восстановлена, пообещал премьер-министр Испании Мариано Рахой после того, как парламент региона принял резолюцию о независимости от Мадрида
Мариано Рахой (Фото: Susana Vera / Reuters)

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан страны «сохранять спокойствие» после того, как парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от центральных властей.

«Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие. Правовое государство восстановит законность в Каталонии», — написал он в своем Twitter сразу после объявления результатов голосования в региональном парламенте.

Парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании ранее 27 октября. «Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», — гласит принятая каталонским парламентом резолюция.

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Из 135 депутатов «за» проголосовали 70 депутатов, против — десять, еще двое воздержались. Кроме того, перед началом процедуры тайного голосования депутаты лояльных центральным властям партий покинули зал заседаний. 

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​. Также ожидается, что сегодня состоится голосование в сенате Испании, который определит, будет ли приведена в действие против Каталонии ст. 155​ Конституции страны.

Согласно ей, Мадрид может приостановить автономию региона в тех случаях, когда местные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны.

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Испания , Каталония , независимость
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