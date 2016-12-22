Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании

Парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Перед началом тайного голосования депутаты от лояльных Мадриду партий и объединений покинули зал заседаний.
В ходе голосования все оставшиеся в зале депутаты по очереди выходили к избирательной урне и отдавали свои бюллетени. Последней бюллетень опустила глава парламента Карме Форкаделл.
После подсчета голосов выяснилось, что за провозглашение Каталонии независимой проголосовали 70 депутатов, против — десять, воздержались двое. Всего в составе парламента региона 135 депутатов.
В текст резолюции, внесенной в парламент Каталонии депутатами партии Candidatura d'Unitat Popular (CUP) входит декларация независимости, которая была подписана президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном 10 октября, но так и не вступила в силу.
«Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», — говорится в резолюции, зачитанной спикером парламента перед началом голосования.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой после принятия декларации о независимости Каталонии пообещал восстановить законность в регионе.
«Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», — написал Рахой на своей странице в сети Twitter.
Ожидается, что в пятницу, 27 октября, в сенате Испании состоится голосование по вопросу введения прямого управления в каталонской автономии.