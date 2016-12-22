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В Кремле предпочли «вопросы будущего» документам о смерти Кеннеди
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В Кремле предпочли «вопросы будущего» документам о смерти Кеннеди
Политика, 12:40
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В Кремле предпочли «вопросы будущего» документам о смерти Кеннеди
В Кремле еще не ознакомились с документами о смерти президента США Джона Кеннеди, которые недавно были рассекречены. В одном из них говорится, что убийца президента встречался с агентом КГБ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, ожидают ли в Кремле новой волны антироссийских настроений из-за рассекречивания доклада ЦРУ о встрече убийцы президента США Джона Кеннеди с сотрудником КГБ.

По словам Пескова, в Кремле с рассекреченными документами еще не ознакомились, «поэтому ничего не можем сказать». «Вы знаете, предпочитаем заниматься вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого»​, — заметил пресс-секретарь.

Накануне, 26 октября, Вашингтон рассекретил почти 3 тыс. документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Среди них был доклад ЦРУ от 23 ноября 1963 года, в котором утверждается, что убийца Кеннеди, Ли Харви Освальд, разговаривал с сотрудником КГБ за два месяца до покушения. Название отчета: «Контакты Ли Освальда с сотрудником департамента убийств советского КГБ».

Как следует из отчета, Освальд был в советском посольстве в Мехико 28 сентября 1963 года, где он разговаривал с консулом Валерием Костиковым.

Освальд был в советском посольстве в Мехико 28 сентября 1963 года (почти за два месяца до убийства с Кеннеди), где имел разговор с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом ЦРУ узнало, перехватив звонок Освальда, сделанный в советское посольство 1 октября. Во время разговора с «охранником» Освальд говорил на ломанном русском, рассказал о прошлом визите в посольство и спросил, есть ли новости по «телеграмме в Вашингтон». Охранник ответил, что ответа пока не было.

По мнению агента ФБР, фамилия которого — Паппич — указана в докладе, таким образом Освальд хотел получить помощь советского посольства в получении американского паспорта. При этом Костиков в докладе называется «офицером КГБ». «Он был оперативником, задействованным в операции, которая, судя по всему, спонсировалась 13-м управлением КГБ (отвечает за саботаж и убийства)», — говорится в документе.

Как говорится в докладе, операция контролировалась ФБР. По задумке КГБ, в ней был задействован уроженец Германии, живший в Оклахоме. Его завербовали в Европе, в Мексико он встречался с Костиковым, а в Нью-Йорке с другим сотрудником 13-ого управления Олегом Брыкиным. Контакты между ними «не оставляли сомнений в том, что оба [Костиков и Брыкин] работали на одно и то же управление КГБ, 13-е», отмечалось в отчете

«Конечно, крайне необычно, что агент КГБ (речь о Костикове. — РБК), выполняющий чувствительное задание, имел столь очевидную связь с советским посольством», — также отмечается в отчете. В докладе ЦРУ отмечается, что подозрения основаны на секретных советских документа​х о доктринах военной разведки, в которых говорится, что «агентов КГБ можно найти в официальных представительствах [СССР]», где сотрудники спецслужбы работают под прикрытием.

Авторы: Павел Казарновский, Владимир Дергачев.
Теги: Кремль , Дмитрий Песков , Джон Кеннеди
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