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Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян
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Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян
Политика, 09:45
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Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян
Среди готовых проголосовать за Собчак оказались те, кто не собирался идти на выборы или пока не определился с этим. В то же время социологи из Левада-Центра считают, что электоральный рейтинг Собчак не превышает 1%
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Большинство россиян — 90% — не стали бы голосовать за Ксению Собчак, следует из данных октябрьского опроса Левада-Центра, которые публикует газета «Ведомости».Тем не менее 9% опрошенных готовы отдать свой голос за телеведущую. Это те, кто «слышал о выдвижении Собчак и мог бы проголосовать» (4%), а также «не слышал, но мог бы проголосовать» (5%).

Из 90% россиян не собирающихся голосовать за Собчак 32% не слышали о ее решении идти на выборы, знают об этом 58%.

Социологи также выяснили, сколько человек готовы проголосовать за Собчак от численности каждой категории опрошенных. Так, от тех кто еще не решился, идти ли на выборы, за Собчак готовы отдать голос 11% респондентов, от тех, кто не собирался голосовать 13%, от тех, кто не определился с кандидатом, 9%, и 6% от сторонников Владимира Путина.

Тем не менее электоральный рейтинг Собчак пока составляет менее 1%. Однако до 1,8% вырос рейтинг оппозиционера Алексея Навального, по этому показателю он обогнал лидера КПРФ Геннадия Зюганова (рейтинг 1,7%). На втором месте идет лидер ЛПДР Владимир Жириновский с рейтингом 3%, на первом Путин — 53% от всех опрошенных.

Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей Еще 4 фото
Фотогалерея

Ксения Собчак объявила о намерении идти на выборы 18 октября в своем письме в «Ведомостях». Она позиционирует себя как кандидат «Против всех» и собирается привлечь электорат, недовольный Путиным.

Ранее свое исследование под названием «Оценка политического потенциала кандидата от бизнеса на пост президента РФ» провел Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Заказчиком выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В исследовании утверждается, что у россиян есть запрос на «молодую кровь в политике». Но среди сторонников сменяемости власти нет единого мнения о кандидате, который мог бы быть «равным по силе личностных качеств и харизматичности действующему президенту». Большинство опрошенных уверено, что на выборах предсказуемо победит Путин.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Левада-центр , Ксения Собчак , социологический опрос
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